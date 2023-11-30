Çankaya Belediyesi'nden Kültür ve Sanatla Dolu Aralık

Ankara'da aralık ayı sanatseverler için dolu dolu geçecek. Çankaya'nın kültür merkezleri, her ay olduğu gibi aralık ayında da tiyatrodan sanat sergilerine, panelden konsere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ankara'da aralık ayı sanatseverler için dolu dolu geçecek. Çankaya'nın kültür merkezleri, her ay olduğu gibi aralık ayında da tiyatrodan sanat sergilerine, panelden konsere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Birbirinden farklı etkinlikleri Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanan Çankaya Belediyesi, yılın son ayında etkinliklerle dolu bir takvim sunuyor. Kültür merkezleri, 2023 yılını sergiler, paneller, konserler ve tiyatro gibi çeşitli etkinliklerle uğurlamaya hazırlanıyor.

KÜLTÜR MERKEZLERİNDE 9 SERGİ

Aralık ayında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM) birçok sergiye ev sahipliği yapacak. İlk olarak 1 Aralık'ta "Pucara Boğası/Peru Yaylalarının Elçisi" sergisi gerçekleşecek. Sergi, And ve İspanyol kültürlerinin birleşmesiyle doğan eski seramik geleneğiyle yapılan ve Perulu sanatçılar tarafından özel olarak oluşturulan 16 eşsiz parçadan oluşuyor. Bu sene Asya ve Avrupa'dan sonra ülkemize de gelen sergi, 10 Aralık'a kadar Ankaralıların ziyaretine açık olacak.

BRHD'NİN 53. YIL BÜYÜK SERGİ 4 ARALIK'TA

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet'in Sanat Yüzü" temasıyla "53. Yıl Büyük Sergi"sini Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 4 Aralık'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 174 sanatçının katkıda bulunduğu sergi, 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Program kapsamında 5 Aralık'ta Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Uras Yurdagül, Karikatür Performansı ile izleyicilerin karşısında olacak. 7 Aralık'ta Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Mezunu Canberk Görgülü'nün "Sanat Performansı" yer alırken Başkent Üniversitesi Güzel sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim görevlisi Sibel Aktaş öncülüğünde "Seramik ve Kavramsal Sanat Üzerine Söyleşi" ise programın devamında gerçekleşecek. 8 Aralık tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Akademisyen ve Sanatçı Prof. Dr. Nur Gökbulut, Başkent Üni. Rektör Yrd. Prof. Dr. Özcan Yağcı'nın konuşmacı olarak katılacağı ve BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dodi Dündar'ın moderatörlüğünü yapacağı "100 Yılda Ankara, Cumhuriyet ve Sanat" başlıklı konferans Başkentlerle buluşacak. 9 Aralık'taki programda ilk olarak Azimet Karaman ve öğrencilerinin Ahşap Heykel Performansı, Belgin Onar'ın Çimento Karışımlı Heykel Performansı, Özge Gökbulut Özdemir'in Monochram Performansı, İzzet Gül ve Muharrem Aygün'ün Resim Performansı izlenebilirken saat 18.00'de Ali Herischi'nin "Sanatta Fraktal Nedenler" söyleşisi yer alacak. 10 Aralık'ta ise Güzel sanatlar lise ve fakülteleri öğrencilerinin çalışmaları ve performansları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KADININ BAĞIMSIZLIK ÖYKÜSÜ

Serdar Gülsöken'in "Arada" sergisi 16 Aralık'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenirken, 18 Aralık'ta ise Türk Kadınlar Birliği'nin "Haremden Özgürlüğe Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" başlıklı fotoğraf sergisi yine DTÇSM'de gerçekleşecek. Hamza Rüstem Koleksiyonu'ndaki fotoğraflara yer veren sergi; bir ülkenin emperyalizme karşı açtığı savaşı nasıl zafere dönüştürdüğünü, ardından gelen devrimlerle olanaksız koşullarda bir halkın kendine yetebilecek ekonomik düzeni nasıl sağladığını, gerçek bir bağımsızlığın kadının ve erkeğin eşit koşullara sahip olması ile mümkün olduğunu gösteren bir deneyimi göz önüne sermeyi hedefliyor.

BEYAZ GÜRÜLTÜ

Hacettepe Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümünden 24 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Beyaz Gürültü" sergisi 1 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 19 Aralık'ta başlayacak olan A. Kadir Ekinci'nin "Kazların Senfonisi" fotoğraf sergisi 1 Ocak 2024'e kadar sanatseverlerin katılımına açık olacak. Yine aynı tarihte ise Jale N. Erzen'in Mitler ve Anılar Sergisi DTÇSM Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda 1 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara Gazi Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve Küratörlüğünü Lale Gökdağ'ın yaptığı "Bir Işık Bir Umut Bir İnsan" sergisi, 18-29 Aralık arasında Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. 23 Aralık'ta Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde "Biz Beceremiyoruz Bu Love İşlerini" sergisi Başkentlilerin beğenisine sunulacak. Hilal Polat'ın çalışmalarının yer aldığı sergi 23 Ocak 2024 tarihine kadar açık olacak.

ANKARA TİYATRO VE FESTİVALLERLE RENKLENİYOR

Dostoyevski'nin sevilen romanı 'Yeraltından Notlar' Cihan Uysal'ın uyarlaması, Tansel Aytekin'in tek kişilik performansı ve yönetmeliğiyle, 4 Aralık'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı ve Doğan Güneş'in yönettiği Entrikalı Dolap Komedyası ise 6 Aralık'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşacak. Yer fişleri, 29 Kasım'dan itibaren Çankaya Belediyesi'nin ilgili kültür merkezlerinden temin edilebilecek.

AFSAD 7. KEZ FESTİVALDE

15-16-17 Aralık'ta Uluslararası katılımlı olarak 7. kez gerçekleştirilecek AFSAD Kısa Film Festivali DTÇSM'de gerçekleşecek. 98 ülkeden 1970 filmin katılacağı 3 günlük festival süresince Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel Film kategorilerinde seçilen filmler Ankaralı sinema izleyicisi ile buluşacak. 18-20 Aralık arasında ise Panama Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen Panama Film Günleri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Salonunda seyredilebilecek.

İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle 12 Aralık'ta DTÇSM'de Trio David konseri gerçekleşecek. Kemanda Loria Santarelli, Viyolada Chiara Mazzocchi ve Viyolonselde Tommaso Castellano'nun yer aldığı konserin yer fişleri 7 Aralık'tan itibaren Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden temin edilebilir.

SEMPOZYUMLAR VE PANELLER

Yılmaz Güney Sahnesi'nde ise 2 sempozyum Çankayalılarla buluşacak. 9-10 Aralık tarihlerinde Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından "Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol" başlıklı sempozyum gerçekleşecek. Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini, emeği, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden değerlendirmeyi hedefliyor. 11 Aralık tarihinde ise Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) düzenlediği ve Prof. Dr. Selin Esen Arnwine'in sunum yapacağı Dünya İnsan Hakları Günü sempozyumunda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'a da SDD 2023 İnsan Hakları Ödülü verilecek.

Dou Print Studio'nun organize ettiği Türkiye'de Lito Günleri 2 etkinliği, 24 Kasım-30 Aralık arasında düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, 16 Aralık'ta gerçekleşecek "Türkiye'de Baskının Dünü, Bugünü ve Geleceği" paneli Atilla Atar, Can Aytekin, Derin Ekin Kenter, Huo Rf ve Melek Gençer Vardar'ın katılımı ve Kadir Çıtak moderatörlüğünde DTÇSM Turan Erol Sanat Atölyesi'nde gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi'nin aralık ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına, ' https://kultursanat.cankaya.bel.tr/' adresinden ulaşılabiliyor; etkinlikler, 'cankayaks' facebook, X ve instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.