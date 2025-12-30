Matlı ailesinden BUÜ'ye önemli bağış

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Flexibl Bronkoskopi Ünitesindeki eksik cihazların Matlı ailesinin destekleriyle alınmasının ardından tam kapasite hizmet vermeye başladı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, desteklerinden ötürü teşekkür etmek amacıyla Önder Matlı'yı makamında ağırladı. Ziyarette BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ile bilim dalında görevli akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Hayırseverlerin desteği ile sağlık hizmeti aralıksız devam ediyor

Bursa ve bölge iller açısından büyük bir öneme sahip olan Üniversite Hastanesi'nin çok daha nitelikli bir duruma gelmesi adına büyük bir çaba gösterdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yapılan desteklerin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Matlı ailesi adına Önder Matlı'ya teşekkürlerini sunan Yılmaz; "Devletimizin bizlere sağladığı imkanlar ile hastanemiz ve tıp fakültemiz başta olmak üzere üniversitemizin her bölgesinde değerli yatırımlar yürütüyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bütçemiz de bir yere kadar yetiyor. Sonrasında ülkemizdeki ve kentimizdeki hayırseverlerin desteği devreye giriyor. Bu noktada geçmişte olduğu gibi bir kez daha bizlere destek veren ve çok önemli katkılar sağlayan Matlı ailesine ve Önder Matlı Beyefendiye sağlamış olduğu bu destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu destek ile hastanemiz ve bilim dalımız en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

"6 milyona hitap ediyoruz"

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yakup Canıtez ise bölüm açısından son derece büyük bir öneme sahip olan Flexibl Bronkoskopi ünitesi cihaz bağışı nedeniyle müteşekkir olduklarını ifade etti. Canıtez; "Önder Matlı'dan böyle bir ricada bulunduğumda, hemen kabul ederek önemli ve hayırlı bir hizmete vesile olmuştur. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Güney Marmara Bölgesinde yaklaşık 6 milyon nüfusa hitap eden ve bölgedeki 6 ilde bu alanda kurulmuş akademik faaliyet ve sağlık hizmeti sağlayan ilk ve tek merkezdir. Destekler sayesinde çok daha nitelikli hizmet vermeyi sürdürebileceğiz. Tekrar vesile olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 10 ilin üniversite hastanelerinde var

Hastane bünyesinde ilk kez 2020 yılında Prof. Dr. Nihat Sapan ve Doç. Dr. Yakup Canıtez tarafından kurulan Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa ve bölgesi için önemli bir sağlık merkezi olma özelliği taşıyor. Halen Doç. Dr. Yakup Canıtez başkanlığında, 3 uzman hekim ile hizmet vermeye devam eden Bilim Dalı, aynı zamanda ülke genelinde yaklaşık 10 ilin üniversite hastanelerinde bulunuyor. Türkiye genelinde yeni gelişen bir uzmanlık alanı olan Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, bu anlamda Bursa ve bölgedeki önemli bir boşluğu da doldurmuş oluyor. - BURSA