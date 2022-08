Bursa haberleri! CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca: Bu Topraklar Moğol İstilasında Böyle Zulüm Görmedi, Böyle Talan Görmedi

Bursa haber... CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa’nın Kestel ilçesinde yapılması planlanan beşinci organize sanayi bölgesine ilişkin, “Bu topraklar, Moğol istilasında böyle zulüm görmedi, böyle talan görmedi. AKP'nin son dönemi, son günleri; elde avuçta ne varsa para edecek, bir an önce nakde çevirmek için hiç gözünün yaşına bakmıyorlar” dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ - SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa İl Başkanlığı, Bursa'nın önemli tarım arazilerinin bulunduğu Kestel'de yapılması planlanan beşinci organize sanayi bölgesine karşı bugün ilçede basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan da katıldı.

İlçeye yapılacak beşinci organize sanayi bölgesinin alanının tarım ve orman arazisi olduğunu hatırlatan CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, "Kağıt üzerinde tarım ve orman arazisi olan bu arazi, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı tarafından yağmalanarak organize sanayi bölgesi oluşturulmaya çalışılmaktadır" dedi.

" HEP TARIM ARAZİLERİNİ SEÇİYORLAR BU İŞLERİ YAPMAK İÇİN"

Daha önceki tarihlerde yapılan organize sanayi bölgelerinin de hatalı kararlar olduğunu ve buna da karşı çıktıklarını ifade eden Doğan, "Bugün de burada yapılmak istenen, kurulmak istenen organize sanayi ile ilgili biz bu duyumları aldığımız günden beri sahadayız; araştırıyoruz, inceliyoruz. En son belediye meclis toplantımız yapıldığında meclis üyemiz, AKP'li Belediye Başkanı Önder Tanır'a açık açık, 'Kestel'de dört tane organize sanayi var. Kestel, beşincisini taşıyacak kapasitede değil. Dört bir yanımızı sanayi sarmış. Biz sanayiye karşı değiliz' dedi. Ama bunlar hep tarım arazilerini seçiyorlar bu işleri yapmak için" diye konuştu.

"KESTEL, HAVA SAHASI EN KİRLİ İLÇELERDEN BİRİ"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın da projeye karşı olduğunu ve bu projenin yapılmasını istemediğini aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de ona bugün buradan şöyle sesleniyorum, Önder Başkan, hodri meydan, biz buradayız. Bak, biz karşı çıkıyoruz, meydan okuyoruz. Diyoruz ki 'Kestel'e bu sanayi bölgesi olmaz' diyoruz. Ama senaryo değişti. Ne oldu? Buraya kurulması düşünülen teknoloji, bilim sanayisinin dışına çıkıldı. Ne yapıldı burada? Dediler ki birinci sanayi bölgesi Kestel'in içinde havayı kirletiyor. Evet, Kestel, hava sahası en kirli ilçelerden biri. Bunu AKP iktidarı, hatta Cumhur İttifakı da biliyor. Niye Cumhur İttifakı diyoruz? Çünkü Kestel'de küçük ortağın hiç sesi çıkmıyor bunlar olurken. MHP'den hiç yanıt gelmiyor bunlar yaşanırken.

"KÖYLÜ DE TARIM YAPMAK İSTİYOR"

Hava sahamız kirli, bunu kendileri tescil ettiler. Bursa'nın en kirli hava sahasına sahibiz. Filmi çevirdi Önder Başkan, 'Birinci sanayi OSB'yi buraya taşıyacağız' dedi. ya Allah'tan korkun ya. Bu alanı biz gezdik. Burada buğday yetişiyor, ayçiçeği yetişiyor. Soğan tarlası karşımızda; meyve ağaçları, üzüm bağları karşımızda. Bu alanlar neden yok ediliyor? Neden tahrip ediliyor? Ama bu AKP'liler şovu çok seviyorlar. Kestel Belediyesi, biliyorsunuz 1 TL'ye ekmek satıyor. 1 TL'ye ekmek satarken AKP'li Belediye Başkanı Önder Tanır çıktı, 'Buğday ekeceğim' dedi. Tarlalarda popülist politikalar yaptı, resimler verdi, görüntüler verdi. Sana sormazlar mı, senin sanayi kuracağın yerde tarım arazisi var. Sen, Türkiye'nin her yerinde tarım arazisi arıyorsun, 'buğday ekeceğim' diye. Yapma Önder Başkan. Kestel, 1. Sanayi Bölgesi'nin bedelini hala ödüyor, çok ağır ödüyor. Dört tane sanayi, bir çimento fabrikası ve beşincisini buraya kurmak istediğiniz sanayiyi burada Kestel taşıyacak durumda değil. Geldiğimiz nokta, biz bunu istemiyoruz. Köylü de tarım yapmak istiyor."

"ARTIK CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ, EMLAKÇI OFİSİDİR"

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise AKP iktidarının son günlerini yaşadığını, bunu da en çok AKP'lilerin bildiğini belirterek, "Ancak şöyle bir durum var. Diyorlar ki 'artık bu iktidar bitiyor, çalan çaldı, çırpan çırptı, geride ne kaldıysa'. Çünkü bir baktığımızda, 20 yıllık iktidarları boyunca bu ülkede satmadıkları hiçbir şey bırakmadılar. Bakın, Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını 20 boyunca 70 milyar dolara sattılar. Ama 2,5 milyarlık borcun faizini dahi ödemiyor. Türkiye Cumhuriyeti, her ay 2,5 milyar dolara yakın faiz ödüyor. 2,5 yıl ödediğiniz faiz 75 milyar dolar. Şeker fabrikalarını sattılar, gübre fabrikalarını sattılar. Yolları, hanları, hamamları… Ne aklınıza geliyorsa, para edecek ne varsa satıldı. Şimdi elde ne kaldı kupon araziler. Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, emlakçı ofisidir. Oturuyorlar, Türkiye'nin neresinde kupon arazi var, neresinde para edecek bir iş var, çeviriyorlar, 1/1000, 1/5000, 1/25000. Şimdi bu durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lağvedilmesi lazım, zaten bir işe yaramıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin lağvedilmesi gerekiyor ki bir işe yaramadığı ortada. Yerel belediyeler lağvedilsin. Çünkü her işi külliye yapıyor artık" dedi.

"ŞİMDİ AKP, ÜLKEDE HAYVANCILIĞI BİTİRDİĞİNE GÖRE, 'MERAYA İHTİYAÇ' YOK DİYOR"

Karaca, konuşmasında şunları söyledi:

"Şu an Bursa'da son bir ayda dördüncü açıklamamız. Buraya daha önce de bir gelmiştik. Hemen arkada yine bir mera var, Hazine arazisi var. Oraya da bir cezaevi yapmak istiyorlardı. Şimdi AKP'nin meralara karşı hasmane tutumunu anlıyorum. Samanlı'da da 600 dönümlük Samanlı merası var. Oranın da 108 bin metrekaresine şu an beton dökülüyor, lojistik merkezi yapacaklarmış. Oraya şehir hastanesinin yapılmasına mahkeme 'dur' demişti. Orası taşkın alanı, burada risk var. Bundan dolayı şehir hastanesinin yapımına izin verilmemişti ama lojistik merkezi yapılınca demek ki risk olmuyormuş. Şu an beton dökülüyor. Şimdi AKP, ülkede hayvancılığı bitirdiğine göre, 'Meraya ihtiyaç yok' diyor. Bu anlamda onları anlıyoruz. İnsanlar ineklerini kesime gönderiyor. Süt 28 lira. Benim telefonumda kayıtlı, bir markette çektim, bir litre sütün fiyat 28 lira arkadaşlar. Ama beraber beton döküyorsun, önemli değil.

"BU TOPRAKLAR MOĞOL İSTİLASINDA BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ, BÖYLE TALAN GÖRMEDİ"

"Bu topraklar, Moğol istilasında böyle zulüm görmedi, böyle talan görmedi. AKP'nin son dönemi, son günleri; elde avuçta ne varsa para edecek, bir an önce nakde çevirmek için hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. Şu anda da Kestel Belediye Başkanı'nın da baştan karşı çıktığı Kestel'in beşinci OSB'sinin bulunduğu bölgedeyiz. Bakın, dört tane OSB var Kestel'de. Bursa'da halihazırda 18 tane çalışan OSB var. Şöyle bir dönüp bakın. OSB'nin doluluk oranlarına bakın. Biri yüzde 55'te çalışıyor, birisi bilmem kaçta çalışıyor. Bu ülkeye fabrika da lazım, şunu da düşünemesinler; 'CHP her şeye karşı çıkıyor diyorlar' ya biz karşı çıkmıyoruz. Fabrikaya ihtiyaç varsa yapılsın ama buraya değil. Bu fabrikalar, mutlaka ülke için ihtiyaçsa kurulur. Orada istihdam olur, ekonomiye değer kazandırılır. Biz, bunlara karşı değiliz. Neye karşıyız? İşte buraya, birinci sınıf tarım arazilerine yapılırsa oraya herkes karşı çıkar. Maliyeti yüksek oluyorsa ona göre maliyet hesabı yapacaksınız. Gidip daha uygun yerlere yapılması gerekiyor."