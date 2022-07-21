Bursa haberi: CHP'li Aygun, Bursa'da Çayır Tırtılı İstilasına Uğrayan Ayçiçeği Tarlasında: "Venezuela'da Toprak Kiralama Peşindesiniz.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çayır tırtıl istilası nedeniyle tarlaları zarar gören Bursalı çiftçileri ziyaret etti. Aygun, "Gitmişsiniz hayal peşinde, fanteziler peşinde, Venezuela'da toprak kiralama peşindesiniz. ya sen önce kendi Bursa Yenişehirli çiftçilerine sahip çık, kendi ülkene sahip çık.

Trakya bölgesinde görülen tırtıl istilası Bursa'ya sıçradı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte; mahsulü zarar gören Yenişehir çiftçilerini ziyaret etti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, burada şunları söyledi:

"AKP'li Tarım Bakanı, binlerce kilometre uzakta Venezuelalı çiftçilere, Venezuelalı üreticilere boncuk dağıtırken, Bursa Yenişehir ovasında çiftçi yüksek mazot, gübre, ilaç maliyetinin yanısıra çayır tırtılıyla de boğuşmak durumunda kalıyor. Kısa bir süre önce Trakya'da görülen çayır tırtılı şu an Yenişehir ovasında da ayçiçeği üretimini olumsuz etkiliyor. Yıllardır Türk tarımını gözden çıkaran AKP'ye sesleniyoruz, gider ayak son kötülüğü yapmayın. Bu sizin son yılınız ve çiftçiye son darbe vurmayın. Bugün Tekirdağ milletvekilimiz konuyla ilgili olarak ricamız üzerine Tekirdağ'dan geldi, Yenişehir ilçe örgütümüzle birlikte Yenişehir ovasındayız. Buradan haykırıyoruz, AKP'ye son kez sesleniyorum, artık bırakın Sudan'ı, Venezuela'yı, ülkenin topraklarına dönün. Bizim geleceğimiz bu topraklarda."

Ziyaret sırasında konuşan çiftçi, "Şimdi hayvancılıkla uğraşıyorduk, hayvancılığı da bitirdiler. Bugün 350 liraya bir çuval yem, saman balyası 40 lira, yonca balyası 80 lira, süt 7 buçuk lira. Bir gazoz parasına süt veriyorsun. Şimdi bak bu yerlerin aralarını süremedik mazot pahalılığından. Ot sardı tarlaları" ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYE DESTEK VERMEDİNİZ"

Konuşmasında AKP'nin tarım politikalarını ve ithalata verilen desteğin, yerli üreticiye verilmemesine tepki gösteren Aygun, şunları söyledi:

"Ayçiçek kafalarını dolduracak olan yapraklar bu. Yapraklarda yeşil aksam bitmiş fotosentez yapıp buradaki taneleri doldurma şansı yok. Şimdi ben soruyorum, Sayın Bakan burada ne var? Çayır tırtılı gelmiş, buradaki güzelim yaprakları tam tane dolduracağı zaman ve fotosentez yaparak dolduracağı yapraklar işte bu hale gelmiş. Siz hala uyuyorsunuz. Siz gitmişsiniz hayal peşinde, fanteziler peşinde Venezuela'da toprak kiralama peşindesiniz. ya sen önce kendi Bursa Yenişehirli çiftçilerine sahip çık, kendi ülkene sahip çık. Liyakatli kadrolar eğer olmazsa bakanlıkta, olacağı bu. Gelinen dönemde TİGEM'de (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) değişik isimlerden gelen meslek erbabı arkadaşlarımız görevlerde. Yine bakanlıktaki bakan yardımcılarına bakıyoruz aynı şekilde, olacağı bu. Diyorlar ya 'perşembenin gelişi çarşambadan belli', evet bakanlık kadrolarına baktığınız zaman her şey ortada. Bakanlığın kadrosu buysa, çiftçinin hali de herhalde onlardan farksız olmaz. Çiftçimiz şu anda sahipsiz, tamamen başı boş bir şekilde kendi kaderine kalmış, üretim yapıyor ama üretim yaptıktan sonra da tam hasada girecekken de birçok musallatı var. Yine bakınız ayçiçek taban fiyatı bekleyenler var. Çukurova'da hasat devam ediyor ama ayçiçek fiyatı yok. Buradan sesleniyoruz bizler ayçiçek taban fiyatını net 16 lira istiyoruz ve desteğinin de en az 4 liraya çıkartılmasını bekliyoruz. Kaç yıldan beri ayçiçek prim desteği artmıyor? Siz işte bu yıl pandemiden ders almadınız herhalde ve gelinen noktada gıdanın ne kadar önemli olduğu ortadayken siz kendi çiftçimize vermediniz, Toprak Mahsulleri Ofisleriyle Ayçiçek yağı getirttiniz, yine buğday getirdiniz, kendi çiftçimize vermediğiniz destekleri gittiniz Rusya'dan, Ukrayna'dan ve değişik ülkelerin ithalatındaki o ülkelerde üretim yapan çiftçiler desteklediniz."

ANKA / Yerel