Ruhsal bozukluklara bilimsel tedavi

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bursa'nın ruh sağlığı alanında önemli ihtiyacını karşılaması amacıyla devreye alınan Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde bilimsel kanıta dayalı psikoterapi uygulamalarını kamu hizmeti kapsamında erişilebilir kılmayı hedefleyen Psikoterapi Merkezi'nde, 7 ayrı psikoterapi birimi bulunuyor.

Travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif-kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, fobiler, çift terapisi ve cinsel işlev bozuklukları gibi birçok alanda hastalara danışmanlık ve tedavi hizmetinin verileceği merkezin açılış töreni Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Ek Binası'nda gerçekleştirildi. Törene Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, sağlık yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile Bakanlığımızın öncülüğünde Bakanlığımız vizyonu ile örtüşen faaliyetleri hayata geçirmek ve hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmekle mükellefiz dedi. Psikoterapinin duygusal ve davranışsal sorunların konuşma ve etkileşim yoluyla çözümlenmesini sağlayan bilimsel bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti. Psikoterapi Merkezi'nin, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı alanlarda etkili çözüm sunacağının altını çizen Çetin, "Bu girişimle birlikte Bursa Şehir Hastanesi, Türkiye'de bütüncül ruh sağlığı hizmetlerinde öncü ve referans merkez konumuna yükselecek. Özellikle pandemi sürecinde ve pandemi sonrası artan anksiyete, stres ve kaygı bozuklukları günümüzde yaşanan küresel sorunlar, savaşlar, hastalıklar ve ekonomik sıkıntılar gibi birçok etken ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemektedir. Merkez sayesinde sadece ilaç ya da sadece psikoterapi ile elde edilen tedavi başarı oranından daha yüksek oranda başarı beklenmektedir. Psikoterapi Merkezi ihtiyaç duyan her vatandaşımız için erişilebilir olacak" dedi.

Merkezin Bursa için büyük bir hizmet olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Çetin, "Görevi devir aldığımız günden beri ruh sağlığı alanında önemli hizmetlere imza atıldı. Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde Kapalı Çocuk Psikiyatri Servisi'ni açtık. Bugün de Psikoterapi Merkezi'ni hizmete sunduk. Sıkıntılı bir sürece merhem olabilecek önemli müdahalelerden biri olan bağımlılık merkezleri ile ilgili çalışmalarımız kapsamında gücümüze güç katacak olan Kayapa'daki Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi projesi, Bakanlığımız tarafından yatırım planına alındı" şeklinde konuştu.

Ruhsal bozukluklara sadece ilaç tedavisi ile değil, psikoterapi ile bütünleşik bir şekilde ele alınıyor olması sebebiyle merkezin ülkemize rol model olacak bir çalışma olduğunu dile getiren, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise, "Merkezimizin akademik yönünün olması da çok güzel. Buradan çıkan bilgiler, sadece sağlık alanında değil, belki ileride sosyolojik açıdan da değerlendirme konusu olur. Burada bu anlamda büyük bir veri tabanı olacağını düşünüyorum. Böyle bir merkezin açılmasında sağlık çalışanlarımızdan, hekimlerimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Güney Marmara'da ilk

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin ise, merkezin Güney Marmara'da kendi branşında ilk olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, "Değerli bağışçılarımız ve kamu- özel işbirliği modelini yürüttüğümüz arkadaşlarımız ile beraber bu merkezi hayata geçirdik. Bunun haklı mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra merkezin hayata getirilmesinde önemli katkıları bulunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Süheyla Ünal, protokole hediye takdim etti. Daha sonra merkezde görevli hekimler, verilecek hizmetlerle ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. - BURSA