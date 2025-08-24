Bursa'da Miras İhtilafı Definecileri Çekti

Bursa'da Miras İhtilafı Definecileri Çekti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, anne ve babasının vefatından sonra mirası paylaşamayan kardeşler arasında çıkan anlaşmazlık, definecilerin eve girmesiyle sonuçlandı. Bahçe kapısını kırarak eve giren kardeş, içerde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Bursa'da anne ve babasının vefat etmeden önce yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde ise definecilerin her yeri köstebek yuvası gibi kazdıklarını gördü.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı. Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı. İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı. Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu da tane tane anlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
