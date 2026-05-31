Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ilk 4 aylık enflasyon verileri sonrası zam oranları büyük ölçüde şekillenirken, kesin rakamlar için mayıs ve haziran enflasyon sonuçları bekleniyor. İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis başta olmak üzere kamuda çalışan birçok meslek grubu için zam hesabı...
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kümülatif zam oranı yüzde 14,64 oldu.
- TCMB beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı en az yüzde 18,58 olacak.
- Memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının yüzde 14,31 olması tahmin ediliyor.
Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşen enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kümülatif zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı.
MAYIS ENFLASYONU 5 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK
TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Bu açıklama ve ardından gelecek haziran ayı verileriyle birlikte emekli ve memurların alacağı kesin zam oranı resmiyet kazanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 18,58 BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52 oldu. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının en az yüzde 18,58 olması bekleniyor.
Mevcut Maaşlara Göre Değişim:
- 20 bin TL alan bir emeklinin aylığı 4 aylık verilere göre 22 bin 928 TL’ye,
- 25 bin TL alan emeklinin aylığı yaklaşık 28 bin 660 TL’ye,
- 30 bin TL alan emeklinin maaşı ise 34 bin 392 TL seviyesine yükselecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. TCMB beklentilerine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,83 olması öngörülürken, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik artışla birlikte toplam zam oranının yüzde 14,31’e ulaşacağı tahmin ediliyor.
Kümülatif Zam Hesaplama Tablosu:
- 6 Aylık Enflasyon: %18.58
- 6 Aylık Enflasyon Farkı: %6.83
- Toplu Sözleşme Zam Oranı: %7
- Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %14.31
İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞ HESABI
Tahmini senaryolara göre memurların mevcut maaşları ile yüzde 10,51 ve yüzde 14,23'lük olası artışlara göre yeni maaş hesaplamaları şu şekildedir:
Memur (Üniv. mez.) 9/1
- Mevcut: 64.397 TL
- %10,51 Zamlı: 71.167 TL
- %14,23 Zamlı: 73.561 TL
Şube Müdürü (Üniv. mez.) 1/4
- Mevcut: 94.384 TL
- %10,51 Zamlı: 104.305 TL
- %14,23 Zamlı: 107.817 TL
Mühendis 1/4
- Mevcut: 96.211 TL
- %10,51 Zamlı: 106.324 TL
- %14,23 Zamlı: 109.900 TL
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
- Mevcut: 66.870 TL
- %10,51 Zamlı: 73.899 TL
- %14,23 Zamlı: 76.385 TL
Vaiz 1/4
- Mevcut: 76.653 TL
- %10,51 Zamlı: 84.711 TL
- %14,23 Zamlı: 87.562 TL
Uzman Öğretmen 1/4
- Mevcut: 81.219 TL
- %10,51 Zamlı: 89.756 TL
- %14,23 Zamlı: 92.779 TL
Öğretmen 1/4
- Mevcut: 73.368 TL
- %10,51 Zamlı: 81.079 TL
- %14,23 Zamlı: 83.806 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
- Mevcut: 90.568 TL
- %10,51 Zamlı: 100.088 TL
- %14,23 Zamlı: 103.449 TL
Polis Memuru 8/1
- Mevcut: 81.617 TL
- %10,51 Zamlı: 90.196 TL
- %14,23 Zamlı: 93.233 TL
Başkomiser 3/1
- Mevcut: 89.214 TL
- %10,51 Zamlı: 98.592 TL
- %14,23 Zamlı: 101.924 TL
Avukat
- Mevcut: 90.000 TL
- %10,51 Zamlı: 99.459 TL
- %14,23 Zamlı: 102.807 TL
Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
- Mevcut: 74.770 TL
- %10,51 Zamlı: 82.628 TL
- %14,23 Zamlı: 85.407 TL
Profesör 1/4
- Mevcut: 135.089 TL
- %10,51 Zamlı: 149.289 TL
- %14,23 Zamlı: 154.313 TL
Uzman Doktor 1/4
- Mevcut: 150.426 TL
- %10,51 Zamlı: 166.234 TL
- %14,23 Zamlı: 171.829 TL