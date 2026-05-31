Ortalık yangın yeri! PSG taraftarı koca şehri savaş alanına döndürdü

Psg'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanmasının ardından Paris'te kutlamalar kontrolden çıktı. Araçlar ateşe verildi, iş yerleri zarar gördü, polisle taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı. Olaylarda en az 10 polis yaralanırken 45 kişi gözaltına alındı.

PSG TARİH YAZDI, PARİS SOKAĞA DÖKÜLDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılar sonucunda mağlup eden Paris Saint-Germain, kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı. Budapeşte'deki finalin ardından binlerce PSG taraftarı kutlama yapmak için Paris sokaklarına akın etti. Özellikle Champs-Elysees çevresinde yaklaşık 20 bin kişinin toplandığı belirtildi.

KUTLAMALAR KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İlk saatlerde meşaleler ve tezahüratlarla başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde kontrolden çıktı. Paris polisi, çeşitli bölgelerde bazı grupların iş yerlerine zarar verdiğini, dükkanları yağmaladığını ve çok sayıda aracı ateşe verdiğini açıkladı. Bazı taraftarların güvenlik güçlerine havai fişek attığı ve polis ekipleriyle çatıştığı bildirildi.

EN AZ 10 POLİS YARALANDI

Yaşanan olaylarda en az 10 polis memurunun yaralandığı açıklandı. Şehrin 8. Bölgesi'nde bulunan bir polis karakoluna yaklaşmaya çalışan gruplara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ekipleri, olayların büyümemesi için çeşitli noktalarda geniş çaplı önlemler aldı.

BARİKAT KURUP POLİSLE ÇATIŞTILAR

PSG'nin stadının bulunduğu bölge yakınlarında toplanan yaklaşık bin kişilik grup da güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Bazı taraftarların bisikletlerden barikat kurduğu, ardından bu bisikletleri ateşe verdiği belirtildi. Polise taş ve çeşitli cisimler atan gruplara müdahale edildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer gece boyunca devam eden olaylarda 45 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Paris çevre yolunun bir bölümünün kalabalık gruplar tarafından kısa süreliğine kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgeyi yeniden kontrol altına aldığı bildirildi. Olaylar sırasında bir fırın ve bir restoranın da zarar gördüğü açıklandı.

PARİS'İN KORKTUĞU SENARYO GERÇEKLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Paris yönetimi olası olaylara karşı yüksek alarm durumuna geçmişti. Kent genelinde çok sayıda mağaza ve işletme vitrinlerini çelik bariyerlerle koruma altına alırken, yaklaşık 8 bin polis görev yapmıştı. Alınan yoğun önlemlere rağmen şampiyonluk kutlamalarının bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüşmesi dikkat çekti.