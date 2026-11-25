BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve BİGUS Bilgi İletişim Güvenliği, Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 2'nci Siber Dayanıklılık Zirvesi başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda başlayan 2'nci Siber Dayanıklılık Zirvesi'ne Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, BİGUS Bilgi İletişim Güvenliği, Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği Başkanı Cem Hacızade, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Daire Başkanı Ali Köşker, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ayşe Hacıoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, önceki dönem Bursa Milletvekili ve Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, çok sayıda kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

'PROGRAMIN İKİNCİSİNİ BURSA'MIZDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Programın açılışında konuşan BİGUS Bilgi İletişim Güvenliği, Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği Başkanı Cem Hacızade, Siber Dayanıklık Yasası'nın Avrupa Birliği ile birlikte bir önceki yıl ilan edildiğini hatırlattı. Yasa ile birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı ve Siber Güvenlik Kurulu adıyla iki organın çalışmaya başladığını anlatan Cem Hacızade, "Bizler de Siber Dayanıklılık Zirvemizin ikincisini düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve Kent Konseyimize teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu etkinliği burada birlikte yapabiliyor olmanın gururunu da yaşıyoruz" dedi.

'BİLGİNİN GÜVENLİĞİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin çok önemli bir jeopolitik konumda olduğunu vurgulayan Cem Hacızade, "Dolayısıyla bilgi teknolojileri ve operasyon teknolojileri olarak ikiye ayırdığımız noktada her iki alanda da bilginin güvende olabilmesi ve bu güvenin de sürdürülebilir olması bizim için temel prensip. Dolayısıyla bugün burada olma nedenlerimizden bir tanesi de öncelikle sektör paydaşlarıyla bu konunun önemini konuşabilmek. Otomotiv sanayinin devleri Bursa'mızda, uzay ve havacılık savunma sanayinin çok önemli oyuncuları Bursa'mızda üretim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla üniversitelerimizi de oraya dahil ederek, topluluklarımızı da teknoparklarımızı da dahil ederek bugün burada hem sektör için hem de aynı zamanda halkımız için bir farkındalık etkinliği gerçekleştirmeyi uygun gördük" diye konuştu.

'DİRENÇLİ BURSA İÇİN GÜNDEMİMİZDE SİBER DAYANIKLILIK OLMALI'

Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ise konuşmasında, dirençli kentler konusu gündeme gelirken genelde hep deprem konusunun akla geldiğini hatırlatarak, "Bursa'da dayanıklılık konusu daha çok deprem, afetlere karşı, iklim krizlerine, iklim değişikliğine karşı bir kavram olarak ele alındı. Bugün itibarıyla da biz işin siber dayanıklılık boyutu, yani dirençli Bursa'nın teknolojik altyapısını konuşmak üzere, bu konuyu ele almak üzere bir aradayız. Bu eğitimlerin ikincisi, ilki İstanbul'da yapılmıştı. İkincisini Bursa'da yapıyor olmak, bizler için de ayrı bir mutluluk kaynağı. Geleceğin konularını Bursa'ya taşımak, Bursa Kent Konseyi'nin ve Kent Konseyi paydaşı olan BİGUS Derneği'nin önemli başlıklarından bir tanesi. Çünkü geleceği konuşacaksak önce geleceğin fırsatlarının yanında krizlerini de ele almamız gerekiyor" dedi.

'HALKIMIZIN FARKINDALIĞI DA ÇOK ÖNEMLİ'

Günümüzde teknolojik tehditlerin var olduğunu vurgulayan Orhan Samast, şunları söyledi:

"Siber saldırılar var ve bu saldırılara karşı bizim dayanıklı bir altyapı oluşturmamız lazım. Bu altyapıyı lütfen teknik olarak düşünmeyin sadece. Çünkü bu dayanıklılığın en önemli paydaşlarından biri de tabii ki kent halkıdır. Toplum bu konularda duyarlı olursa, farkında olursa, doğal olarak talepleri ve bilgileri de ona göre şekillenecektir. Dijital manada altyapımız buna ne kadar hazır, ne durumdayız? Bunu öğrendiğimizde, duyduğumuzda kendimizi biraz daha güvende hissedebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir miktar o yapılan yatırımların içinde olduğum için diğer konulara göre güvenimiz biraz daha fazla diyebiliriz. Tabii diğer taraftan bu konuyu dayanıklılık manasında yani siber dayanıklılık anlamında bir altyapı, bir ekosistem, bir yaşam konusu olarak ele alacağız. Diğer taraftan da bu etkinliğin düzenlenmesindeki ana paylaşımız, BİGUS ile yaptığımız görüşmelerde kentimizin önemli miktarda yaşlı nüfusa sahip olduğunu da biliyoruz. Yalnız yaşayan çok sayıda büyüklerimiz var. Bu büyüklerimizin teknolojiler konusunda, siber güvenlik konusunda da bilinçlendirilmesi çok kritik bir konu. Biz bu konuda da bu etkinlik sonrasında yapacağımız toplantılarla bir bilinç oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program, oturumlar bölümü ile devam etti.

Haber-Kamera: Kutay SALİ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı