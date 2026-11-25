Maça saatler kala Ukrayna'dan bomba haber! Arda Turan gidiyor mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basınında yer alan haberde, Shakhtar Donetsk'in yeni bir teknik direktör arayışına girebileceği öne sürüldü.
- Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasındaki sözleşme 2027 yazında sona erecek ve taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanmadı.
- Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, tarafların anlaşmaya yakın olmadığını ve Shakhtar yönetiminin teknik direktör alternatiflerini değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
- 39 yaşındaki Arda Turan, yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonundan teklif almış, A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın getirilmişti.
Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasındaki sözleşmenin 2027 yazında sona ereceği belirtilirken taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanmadığı vurgulandı. Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko, tarafların anlaşmaya yakın olmadığını dile getirdi.
"SEÇENEKLERİNİ AKTİF OLARAK DEĞERLENDİRMELİ"
Shakhtar Donetsk yönetiminin teknik direktör konusunda alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini savunan Vatsko, şu ifadeleri kullandı:
"Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok"
MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF ALMIŞTI
Haberde ayrıca 39 yaşındaki teknik direktörün yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonundan teklif aldığı ancak A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ın getirildiği hatırlatıldı.
TAKIMINI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMIŞTI
Geçtiğimiz sezon Arda Turan yönetiminde Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, bu sezon da zirvede yer alıyor. Ligde geride kalan 13 haftada 30 puan toplayan Ukrayna temsilcisi, bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin bir puan önünde liderliğini sürdürüyor.