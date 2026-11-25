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Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasındaki sözleşmenin 2027 yazında sona ereceği belirtilirken taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanmadığı vurgulandı. Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko, tarafların anlaşmaya yakın olmadığını dile getirdi.

"SEÇENEKLERİNİ AKTİF OLARAK DEĞERLENDİRMELİ"

Shakhtar Donetsk yönetiminin teknik direktör konusunda alternatifleri değerlendirmesi gerektiğini savunan Vatsko, şu ifadeleri kullandı:

"Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok"

MİLLİ TAKIMDAN TEKLİF ALMIŞTI

Haberde ayrıca 39 yaşındaki teknik direktörün yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonundan teklif aldığı ancak A Milli Futbol Takımı'nın başına Sergen Yalçın'ın getirildiği hatırlatıldı.

TAKIMINI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Arda Turan yönetiminde Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, bu sezon da zirvede yer alıyor. Ligde geride kalan 13 haftada 30 puan toplayan Ukrayna temsilcisi, bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin bir puan önünde liderliğini sürdürüyor.