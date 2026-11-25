Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde yüzde 28,4, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 olmak üzere dört farklı zam senaryosu öne çıktı. Olası artış oranlarına göre yeni asgari ücretin 36 bin 48 lira ile 37 bin 901 lira arasında değişebileceği hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DÖRT FARKLI SENARYO

Sabah'ın haberine göre yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 2027 asgari ücreti için dört farklı hesaplama yapıldı. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zam oranları ve yeni maaşlar şöyle:

Yüzde 28,4: 36.048 TL

Yüzde 29,5: 36.357 TL

Yüzde 30: 36.498 TL

Yüzde 35: 37.901 TL

EN YÜKSEK SENARYODA 38 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda yüzde 28,4 veya yüzde 29,5 oranında zam yapılması halinde asgari ücretin 36 bin lirayı aşması bekleniyor. Yüzde 35'lik artış senaryosunda ise yeni ücret 38 bin lira sınırına yaklaşıyor. Ancak söz konusu rakamlar tahmini hesaplamalara dayanıyor ve henüz kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet taraflarından beşer temsilcinin yer aldığı 15 üyeli komisyonda enflasyon verileri, ekonomik göstergeler, çalışanların geçim koşulları, açlık ve yoksulluk sınırı değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR DA MASADA OLACAK

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in önceki dönemde uyguladığı, asgari ücretle çalışan dört kişinin komisyona dahil edilmesi yöntemini bu yıl da sürdürmesi bekleniyor. Böylece çalışanların taleplerinin görüşmelerde doğrudan dile getirilmesi hedefleniyor.

GÖRÜŞMELERİN 3 VEYA 4 TOPLANTIDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Aralık ayı boyunca yaklaşık bir hafta arayla gerçekleştirilmesi beklenen toplantıların ardından 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret kamuoyuna açıklanacak. Nihai karar sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmelerinin de etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi