Bursa Gemlik'te tek katlı evde çıkan yangında 90 yaşındaki Halil Çiçek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Şahinyurdu Mahallesi'ndeki tek katlı evde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Halil Çiçek'in cansız bedenine ulaşılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
BURSA'nın Gemlik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Halil Çiçek (90), hayatını kaybetti.
Gemlik ilçesinde Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız yaşayan Halil Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı