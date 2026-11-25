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Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 11'inci duruşmasında, tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'nden getirilen şarkıcı Haluk Levent tanık olarak dinlendi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını söyleyen Levent, Kaya'nın Şile dosyasıyla bağlantısı olmadığını savundu.

ASİSTANININ HESAPLARINI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Geçmişten kalan icra ve haciz dosyaları nedeniyle bazı arkadaşlarına ait banka hesaplarını kullandığını anlatan Haluk Levent, bu durumu daha önce ilgili kurumlara da bildirdiğini belirtti. Asistanı Yeliz Kaya'nın tutukluluğuna ilişkin konuşan Levent, "Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor" dedi.

KARDEŞİYLE ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI

Davada tutuklu yargılanan kardeşi Berkant Acil ile arasındaki para transferlerine de değinen Levent, bunların şahsi borç ilişkisine dayandığını savundu. Kardeşiyle yaptığı yazışmalarda rüşvet veya ihaleye ilişkin herhangi bir ifade bulunmadığını ileri sürdü.

4,5 AYDIR TEK KİŞİLİK HÜCREDE

Cezaevindeki koşullarına ilişkin de konuşan Haluk Levent, 4,5 aydır tek başına bir hücrede kaldığını belirtti. Ahbap Derneği hakkındaki iddialara yanıt veren sanatçı, kişisel borç ilişkilerinin derneğin mali işlemleriyle karıştırıldığını savundu.

Berkant Acil

KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Duruşmada söz alan Berkant Acil, altı aydır görmediğini söylediği ağabeyine özlemini dile getirdi. Yarın doğum günü olan Haluk Levent'in doğum gününü de mahkeme salonunda kutladı.