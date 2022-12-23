Bulgarlar Noel Alışverişi İçin Edirne'ye Akın Etti. Esnaf: "Sandık Sandık Götürüyorlar. Bizim Vatandaşımız Fiyat Sorup Gidiyor"

Bulgaristan vatandaşlarının Noel öncesi Edirne’de alışveriş trafiği arttı. Pazar esnafı Suat Zımba, "Bulgarlar sandıkla alıyor, ne kilosu. Geçen hafta sandık sandık götürdüler buradan. Çerezler desen 3-5 kilo, düşün yani. Bizim vatandaşımız fiyatı soruyor, gidiyor. Ne yapsın garibim. Yapacak bir şey yok" dedi.

Bulgaristan vatandaşlarının Noel öncesi Edirne'de alışveriş trafiği arttı. Pazar esnafı Suat Zımba, "Bulgarlar sandıkla alıyor, ne kilosu. Geçen hafta sandık sandık götürdüler buradan. Çerezler desen 3-5 kilo, düşün yani. Bizim vatandaşımız fiyatı soruyor, gidiyor. Ne yapsın garibim. Yapacak bir şey yok" dedi.

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı, Noel öncesi Bulgar turistlerin akınına uğradı. Bulgar levasının bugün 10,13 Türk lirasına denk gelmesi nedeniyle Bulgaristan vatandaşları, özellikle Noel öncesi alışveriş için kente geliyor. Tur otobüsü ya da özel araçları ile sınır kapısından kente giriş yapan turistler, özellikle market ve halk pazarlarına rağbet gösteriyor. Gıdadan kıyafete ev tekstilinden birçok ürüne ilgi gösteren Bulgarlar, poşet ve valizlerini doldurarak ülkelerine dönüyor.

"PARAN OLUNCA NE ALINMIYOR Kİ?"

Bulgaristan'dan Noel alışverişi için geldiğini ifade eden Orhan Bayramali, "Yılbaşı için hediye almaya, öylesine. Bize uygun geliyor, memnunuz. Buraya geldik mi, bir başka oluyoruz. Giyecek, manto, ayakkabı, öyle şeyler. Burada daha güzel, daha kalitelisini alıyoruz. Zaten şurada Bulgaristan'ın hepsi burada ki. Konu, komşu burada, herkes burada. Bulgaristan'da da var insanlar ama kiminin imkanları daha çok geliyor buraya. Paran olunca ne alınmıyor ki" dedi.

"ONLAR GELMESE AÇ KALIRIZ"

Pazarcı esnafı Atakan Alırat, Bulgarlar sayesinde iş yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim vatandaşımız almıyor ki. Bizim vatandaşımız üstüne bile bakmıyor. Onlar gelmese aç kalırız biz. Bizim bir liramızın değeri yok. Onların bir lirası burada 10 lira geçiyor. Onlar burada alışveriş yaparken zevk alıyorlar, tat alıyorlar, yani. 1 lirası 10 lira. Bizim paramız değerli olsa biz de oraya gideriz. Çok satamıyorsun ama geçinecek kadar satıyorsun. Gelsinler, onlar bize ekmek veriyor. Onların sayesinde satıyoruz malları."

"5-10 LİRALIK ÇEREZ ALMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞIMIZ VAR"

Pazar esnafı Suat Zımba ise şöyle konuştu:

"Onlardan aldığımız para bizi tatmin ediyor ama kendi vatandaşımızın alım gücü olmadığı için o biz de sıkıntı yaratıyor. 5-10 liralık çerez almaya çalışan vatandaşımız var. Gerçekten bu bizi rahatsız ediyor. Bazen biz kendimiz ikram ediyoruz. Olanaklarımızı sunmaya çalışıyoruz ama üzülüyoruz. Yılbaşı geliyor, birçok aile belki evine kuruyemiş, mandalina sokamayacak ama ben vatandaş olarak kendi şahsıma söylüyorum. Üzüntüyle, kendi bütçemden 3 kilo mandalina, 2 kilo portakal, bir şeyler alıp birkaç komşuma ikram etmeyi düşünüyorum. Bulgarlar sandıkla alıyor, ne kilosu. Geçen hafta sandık sandık götürdüler buradan. Çerezler desen 3-5 kilo. Düşün yani. Bizim vatandaşımız fiyatı soruyor, gidiyor. Ne yapsın garibim. Yapacak bir şey yok."