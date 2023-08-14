Buharkent'in taze inciri en tatlı haliyle yarıştırıldı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde 'Buharkent Belediyesi 17. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali' çerçvesinde düzenlenen 'İncir Tatlısı Yarışması' renkli anlara sahne oldu.

Kuru incir, taze incir, çikolatalı kuru incir, incir reçeli, incir cipsi, incirli dondurma, incir çekirdeği yağı derken Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen dünyaca ünlü incirinden hünerli kadınlar tarafından farklı farklı lezzetlere dönüştürülen incirli tatlılar gastronomi uzmanı akademisyenlerden oluşan jüri önünde yarıştı.

Taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen taze incir festivalinde bayanlar tarafından hazırlanan incir tatlıları bir kez daha festivale damga vurdu. Taze incirin ana malzeme olarak kullanıldığı birbirinden ilginç tatlılar jürinin beğenisine sunuldu. Buharkent Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buharkent Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği yarışmaya Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ADÜ Buharkent MYO Müdürü Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Kaya, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, yarışmacı yakınları, davetliler ve 6 yarışmacı katıldı.

Gastronomideki ünlü isimler jürilik yaptı

Geçtiğimiz yıl yapılan yarışmalarda protokol üyelerinin jüri üyeliği yaptığı incir tatlıları yarışmasında bu kez yarışmacıları zorlu bir yarışın sinyalleri jüri üyelerinin tanıtılması ile ortaya çıktı. Buharkentli 6 yarışmacının katıldığı incir tatlısı yarışmasının jüri başkanı kendilerini tanıttığında yarışmacılar büyük heyecan yaşadı. 6 kişinin yarıştığı ve 3 kişiden oluşan yarışmanın jüri başkanlığını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar MYO Aşçılık, Otelcilik Bölüm Başkanı, ADÜ Didim MYO Müdürü, Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili, Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Dünya Şefler Birliği B Kategori Kıtalararası Jüri Üyesi görevlerini yürüten Türkiye'nin sayılı şeflerinden Dr. Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin yaparken yardımcılıklarını da ADÜ Davutlar MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin ve Batman Üniversitesi Hasankeyf MYO Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Hüseyin Gül yaptı.

Heyecanlı sunumlar

Her yarışmacı sunumlarını kendileri yaparken jüri üyelerinin de soruları ile terlerken eğitici bilgileri ile de kendilerini geliştirerek bir sonraki yarışmaya iddialı şekilde hazırlanmaları yönünde moral depoladı. Gastronomi alanında uzman profesyonel jüri üyeleri incir tatlılarını 3 kategoride değerlendirmeye aldı. İncirin daha fazla katma değer elde edebilmesi için mutlaka farklı şekillerde sunumunun yapılması gerektiğini ifade eden jüri üyelerinin puanlamasının sonunda 15 yaşındaki yarışmacı Türkan Kaya birinciliği, Hatice Bellek ikinciliği, üçüncülüğü ise Aynur Aynaoğlu elde etti. Yarışmanın ardından birbirinden leziz incir tatlıları protokol üyeleri ve konuklara da ikram edildi.

"İncirden yapılmış çok güzel tatlılar yedik"

Türkiye'nin sayılı şeflerinden olan Şef Emrah Köksal Sezgin: "Buharkent Belediyesi'nin ve İlçe Kaymakamlığı, ilçe tarımın düzenlediği 17. taze incir festivalindeyiz. İncirden yapılmış çok güzel tatlılar yedik. Önümüzdeki senelerde İncir ile ilgili festival öncesinde birkaç eğitim düzenleyip bu yarışma ve katılımı arttırmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İncir bizim bölgemiz ve şehrimiz için oldukça önemli bir değer. Biz maalesef genel anlamıyla gastronomide diyelim incirimizi yemeklerimizde ve soframızda yeteri kadar kullanmıyoruz. Daha farklı ürünlerle daha inovatif bir halde inciri daha kıymetli bir hale getirmek zorundayız. Çünkü bizim memleketimizin şartları bunu gerektiriyor. Umarım incir bu tarz organizasyonlar, festivaller, yarışmalarla hak ettiği yere gelecek ve bizim en önemli tarım ürünlerimizden biri olmaya devam edecek. Zeytini de unutmuyoruz tabii ki. O da bölgemiz için Kestane ile birlikte çok kıymetli. O yüzden biz tarıma, gastronomiye, bölge olarak önem vermeye devam ediyoruz" dedi.

15 yaşında birinci oldu

Yarışmada birincisi seçilen 15 yaşındaki Türkan Kaya, "Biz incirin başkenti Buharkent'te ilçesinde oturuyoruz. İlk kez tatlı yarışmasına katıldım ve benden büyüklerin de olduğu bir yarışmadaydım. Bu ilgimi akademik düzeyde de devam etmek istiyorum. Bu işi ustalarından öğrenmek istiyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu işi ilerletmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

"İncir tatlıları yarışmasını geleneksel hale getirdik"

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent 17.'sini düzenlediğimiz taze incir festivalleri kapsamında geleneksel hale gelmiş olan incir tatlısı yarışmasını düzenledik. Tabii bu sefer profesyonel kişilerden oluşan bir jüri puanlamayı yaptı. Katılan yarışmacılara teşekkür ediyorum. İncirin böyle farklı ürünler halinde sunulmuş olması bizim için ayrı bir değerdir. Zaten Buharkent açısından taze incir tek başına ayrı bir değer. Ama böyle farklı ürünler olarak ortaya konması, onun başka yerlerde de kullanılması gerçekten bizi mutlu ediyor. Katma değer artmış olacak ve inşallah daha da yaygınlaşsın istiyoruz. Bugün jüri üyelerimiz olan hocalarımızla yaptığımız değerlendirme taze incirin sadece tatlı değil de başka yiyecekler olarak da sunulması konusunda hemfikir olduk. Önümüzdeki sene hem bunun eğitimini verelim hem de akabinde yarışması yapılsın şeklinde düşündük. İnşallah sadece tatlı değil de farklı türden yemek olarak da sunulması, kullanılması anlamında inşallah daha da geliştiririz. Hem Türk mutfağına böyle ürünler sunmuş hem de incire katma değer kazandırmış oluruz diye düşünüyorum. Yarışmacılarımızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha fazla katılımla daha güzel ürünlerle tekrar bu yarışmayı düzenleriz" dedi.