Buca Metrosu'nun İlk Köstebeği Geldi… Tunç Soyer:  'İzmir'i Demir Ağlarla Örmeye Devam Edeceğiz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Buca Metro hattının yapımında tünelleri kazacak ilk tünel açma makinesi Buca Koop istasyonuna geldi. Alanda incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok gururlu ve mutluyuz. Türkiye'nin kasvetli kaotik ortamında biz tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro hattında çalışmalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik 11 istasyonla hizmet verecek Üçyol-Buca Metrosu'nda tünelleri kazacak ilk Tünel Açma Makinesi (TBM) geldi. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ile birlikte Buca Koop'ta incelemelerde bulundu.

Twitter'da yaptığı "Buca'da köstebek görüldü" paylaşımının bir hayli merak uyandırdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Devasa bir köstebek. Bu bizim metro hatlarında tünel açmak için kullandığımız dev makine. Buca Metrosu yapımında 3 TBM kullanılacak. Bunlardan birisi şu anda burada. TBM'nin aşağı inmesi için kazık çalışmaları yapılıyor bir yandan da. 325 kazık çakılacak. Şu an 110 kazık çakıldı. Bir yandan da diğer istasyonlarda çalışmalar başladı. Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük ölçekli ve pahalı projesi. Sadece 450 milyon euro tutarında tünel kazma, inşaat maliyeti var. 305 milyon euro civarında da trenlerin alımıyla ilgili maliyet söz konusu. Dev bir bütçesi var. İyi haber şu ki para şu anda cebimizde. İnşaatın tamamlanması ve vaktinde bitirilmesiyle ilgili hiçbir tereddütümüz yok. Ödemesi tıkır tıkır yapılıyor olacak.

"2026 YILININ İLK AYLARINDA BU HATTI BİTİRMEK İSTİYORUZ"

2026 yılının ilk aylarında bu hattı bitirmek istiyoruz. 13,5 kilometrelik bu hat, 11 istasyondan oluşuyor. Günde 400 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın en verimli projelerinden biri olacak. Bu 400 bin yolcu yılda 45 milyon euro civarında bir işletme getirisi anlamına geliyor. 2026'da tamamlayıp işletmeye aldığımızda işletme geliri elde ederken sağladığımız finansmanın geri ödemesi başlayacak. Kimsenin cebinden para çıkmadan, hiçbir vatandaşımızın cebinden para çıkmadan, Büyükşehir Belediyesi'ni hiçbir şekilde etkilemeden kendi kendine dönen, maliyetini karşılayan proje olacak."

Metronun Buca trafiğini büyük ölçüde rahatlayacağını söyleyen Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"İZMİR'İ DEMİR AĞLARLA ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"İzmir'in en kalabalık ve trafiğin en sıkışık olduğu ilçelerden biri Buca. Burada yer üstündeki lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarının güzergahlardan çekilmesi ve yolcunun tamamen metroya aktarılması hem yer üstündeki trafiği hafifletmiş olacak hem de vatandaşlarımıza çok daha ucuz, konforlu seyahat imkanı verecek. Çok gururlu ve mutluyuz. Türkiye'nin kasvetli kaotik ortamında biz tıkır tıkır çalışmaya devam ediyoruz. İzmir tarihinin en büyük projesi tam takviminde, öngörüldüğü şekilde yürümeye devam ediyor. TBM'in günde yaklaşık 20 metre tünel açmasını öngörüyoruz, 3 TBM devreye girdiğinde daha da hızlanacağız. İzmir için çok mutlu ve umutluyuz. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam edeceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz da "Zor dönemlerde ciddi bir yatırım. Önümüzdeki yıllarda Buca'da ulaşım anlamında ciddi yatırımlarımızı devreye alacağız. 2025 yılında Buca Tüneli'miz ardından Buca Metrosu" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon ise şunları dile getirdi:

"Hedefimiz Buca'daki vatandaşlarımızı çok fazla sıkıntıya sokmadan çalışmaları yürütmek. İnce eleyip sık dokuyarak şantiyelere giriyoruz. Çok hızlı bir şekilde metro hattı çalışmalarımız ilerliyor. Bu yatırımı süresinde hatta iş bitim tarihinden önce tamamlayacağımızı düşünüyoruz."