Bornova'ya Avrupa Diploması Ödülü

Bornova Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından verilen 2022 Yılı Avrupa Diploması Ödülü'nü kazandı. Prestijli ödülü Fransa'nın Strazburg kentinde alan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Köklü, kurumsal ve yüzünü batıya dönmüş yapımızla, daha modern ve yaşanabilir kent yaratmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bu biçimde takdir edilmesi bizleri çok gururlandırdı. Avrupa değerlerini ileriye taşımak, diğer Avrupa kentleri ile daha yakın ilişkiler kurmak için bugüne kadar göstermiş olduğumuz çabaların Avrupa diploması ile ödüllendirilmiş olması nedeniyle büyük bir onur duyuyorum. Bornovalılar adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi, Bornova'nın Avrupa'daki bilinirliğini arttırmak ve diğer kentlerle yeni işbirlikleri yapmak amacıyla başvurduğu 'Avrupa Ödülü'nün ilk aşaması olan "Avrupa Diploması Ödülü'nü geçtiğimiz Nisan ayında kazandı. Bornova Belediyesi, ödülünü, Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, AKPM Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Avrupa Konseyi temsilcileri ve belediye başkanlarının katıldığı törende aldı.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bornova'nın üniversite ve sanayi kenti olduğunun altını çizen Başkan İduğ şöyle konuştu:

"Bornova 8.500 yıllık tarihi ile Türkiye'nin batısında, Avrupa'nın doğusunda gelişmişlik düzeyi yüksek kentlerindendir. Diğer yandan kuruluşu 140 yıl öncesine uzanan belediyemiz verimlilik esaslı güçlü finansal yapısı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışmaktadır. AB destekli çeşitli projelerle hem kentin güzelleşmesini, Bornovalıların mutluluklarının artmasını hem de ülkemizin AB'ye uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hacimli atıkların geri kazanımı, iklim eylem planı çalışmalarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi alanında onlarca AB ülkesinden çok sayıda ortakla çalışma yaptık. Ayrıca Bornova olarak Avrupa Birliği Enerji Kentleri Ağı, Dünya Sağlık Örgütü Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı'nın aktif üyesi ve Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Sözleşmesi'nin resmi imzacısıyız."

"ONUR DUYUYORUM"

Başkan İduğ, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsederken, "Köklü, kurumsal ve yüzünü batıya dönmüş yapımızla, daha modern ve yaşanabilir kent yaratmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bu biçimde takdir edilmesi bizleri çok gururlandırdı. Bugüne kadar Avrupa çapında pek çok ağa katıldık, Avrupa'da birçok kardeş kentimiz var, uluslararası çalışmalar ve projeleri hayata geçirdik. Avrupa değerlerini ileriye taşımak, diğer Avrupa kentleri ile daha yakın ilişkiler kurmak için bugüne kadar göstermiş olduğumuz çabaların Avrupa diploması ile ödüllendirilmiş olması nedeniyle büyük bir onur duyuyorum. Bornovalılar adına hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

AVRUPA DİPLOMASI ÖDÜLÜ NEDİR

Söz konusu ödül, 1955 yılından beri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından dağıtıliyor. Her yıl Avrupa'nın birliği idealini yaymak için olağanüstü çaba sarf eden bir veya daha fazla belediyeye verilmektedir. Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biridir.

ANKA / Yerel