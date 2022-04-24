Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nın Sakinleri Yaylalarının Ranta Kurban Edileceği Endişesi Taşıyor

BOLU (ANKA) -

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'daki Sarıalan Yaylası'nın sakinleri, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile yaylalarının ranta kurban gideceği endişesi taşıyor. Sarıalan Yaylası'nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ümmiye Gören, "Yaylamızı golf sahası, futbol sahasına dönüştürdükleri takdirde, hayvancılıkla uğraşan köylüyü süt taşıyan pozisyonundan çıkartıp çay taşıyan köylü durumuna getirirler. Yayladaki bin 500 ailenin zarar görmesine neden olurlar. Bu projenin devlet projesi değil, hükümet projesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bolu'da, üzerinde çalışılan Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile yaklaşık 38 bin hektar alanın turizm merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirileceği alanlardan biri olduğu tahmin edilen Sarıalan Yaylası'nda ise köylüler tedirginlik yaşıyor. Geçen aylarda yaylada bulunan birkaç pansiyonun Bolu Valiliği kararıyla mühürlenmesinin ardından işletme sahipleri ve yayla halkı, yaşadıkları bölgelerden uzaklaştırılacaklarını ve yaşadıkları bölgelerin zengin yatırımcılara peşkeş çekileceği endişesi taşıyor. Söz konusu proje hakkında detaylı bilgi edinemediklerini ifade eden yayla halkı, yetkililerden yaylalarının akıbeti hakkında açıklama yapmasını istiyor.

"PROJENİN HÜKÜMETE YAKIN RANTÇILAR İÇİN HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve beraberindeki partililer, cuma günü Sarıalan Yaylası'nda pansiyonları kapatılan işletme sahipleri ve yayla sakinleri ile bir araya geldi. CHP'liler, mağdur olan işletme sahipleri ve yayla sakinleri ile basın açıklaması yaptı. Ersan Türkoğlu, "Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit, geçtiğimiz günlerde Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Hazırlanan bu planın Bolu için çok önemli olduğunu ve herkesin buna sahip çıkması gerektiğini söylemişti. Biz, bu planın Bolu için değil, Bolu'nun güzelliklerinden faydalanmak isteyen, sayısı 10'u geçmeyecek olan hükümete yakın rantçılar için hazırlandığını düşünüyoruz. Hazırlanan taslak içinde yer alan Sarıalan Yaylası'nda, küçük ölçekli işletmeler şimdiden mühürlendi. Bu işletmeler kapatıldı. Biz, bunun ranta dayalı planın ilk aşaması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"YAYLA VE MERALAR KİMLERE TAHSİS EDİLECEK"

CHP olarak turizm yatırımlarına karşı olmadıklarını ama yatırım yapılırken yayla sakinlerine öncelik verilmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2015 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 51 bin 450 hektarlık alan Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı olarak ilan edilmişti. Ankara Mimarlar Odası bu işi mahkemeye taşımış ve mahkeme kararıyla alan, 38 bin hektara kadar düşürülmüştü. 38 bin hektar alan demek, 310 tane Abant Gölü büyüklüğündeki alanın imara açılması demek. Bu alan içerisinde 20 tanesi tescilli olmak üzere 60'a yakın yayla ve mera var. Bu yayla ve meraların durumu ne olacak? Bolu'nun halkı, yayla halkı mağdur edilecek mi? Bu alanlar kimlere tahsis edilecek? Biz, turizm yatırımlarına kesinlikle karşı değiliz. Yatırım yapılmak isteniyorsa atadan, dededen, nineden bu yaylalarda hakkı olan kişilere gerekli eğitimler verilerek olanak sağlanmalıdır. Küçük ve yerel ölçekli projeler olmalı.

"BERAT ALBAYRAK'IN İNCELEMELERDE BULUNDUĞU SÖYLENİYOR"

Geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile geçtiğimiz yıl Sarıalan Yaylası'na gelerek helikopterle incelemelerde bulunduğu söyleniyor. Bunun arkasından ise yayla sınırları içerisindeki bazı işletmeler mühürleniyor. AK Parti'nin memleketin bütün güzelliklerini üç beş tane zengine peşkeş çekmesine biz, Bolu'da müsaade etmeyeceğiz. AK Parti iktidarı, buraları halkın giremeyeceği, orta ve dar gelirlilerin giremeyeceği alanlara çevirmek ve zenginlere peşkeş çekmek istiyor. Kamuya ait bir arabaya dört tane lastik alınsa AK Partililer neredeyse açıklama yapacak ama ne hikmetse AK Parti İl Başkanı, milletvekilleri bu konu ile ilgili açıklama yapmıyor. AK Partili siyasetçileri bu konuda Bolu'yu rahatlatacak açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."

İŞLETME SAHİPLERİ MAĞDUR

Sarıalan Yaylası'nda yaklaşık 25 yıldır pansiyon işletmeciliği yapan Erol Çataklıoğlu ise "25 yıldır hayatımı ailemle birlikte bu pansiyonda geçiriyorum. Sayın Vali'miz, bu master planı sonrası öncelikle bizim işletmemizi kapattırdı. Bu alan içinde bir rant olduğunu düşünmekteyiz. Burada var olan, köylülerin yok sayıldığıdır. Bir plan hazırlanmış ama hiçbir açıklama yapılmamış. Biz, bu master planı projesi içerisinde var mıyız, yok muyuz bilmiyoruz. Vali Bey bizim işletmemizi kapattırdığına göre bu proje içerisinde yokuz" dedi.

"BU PROJENİN DEVLET PROJESİ DEĞİL HÜKÜMET PROJESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sarıalan Yaylası'nda uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan yayla sakinlerinden Ümmiye Gören de "Yaklaşık 35 büyükbaş hayvanım var. Biz, yaylada hayvanlarımızı 4-5 ay meraya çıkartamazsak ayakta kalamayız. Meralarımızın akıbeti hakkında hükümet yetkililerinden bilgi almak istiyoruz. Hazırlanan plan ile buralarda golf sahaları, futbol sahaları oluşturmayı düşünüyorlarmış. Bizim yaylamız mevcut haliyle zaten dört dörtlük bir turizm alanı. Yaylamızı golf sahası, futbol sahasına dönüştürdükleri takdirde, hayvancılıkla uğraşan köylüyü süt taşıyan pozisyonundan çıkartıp çay taşıyan köylü durumuna getirirler. Yayladaki bin 500 ailenin zarar görmesine neden olurlar. Bu projenin devlet projesi değil, hükümet projesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.