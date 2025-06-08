Bolu'da 100 Yıllık Bayram Geleneği: Deve Kostümü ile Kapı Kapı Dolaşıyorlar

Bolu'da 100 Yıllık Bayram Geleneği: Deve Kostümü ile Kapı Kapı Dolaşıyorlar
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Bolu'nun Bölücekova Köyü'nde yaşatılan 100 yıllık gelenekte, gençler deve kostümü giyerek ev ev dolaşıp para ve yiyecek topluyor. Bu gelenek, bayram coşkusunu artırırken köydeki birlik ve beraberliği de pekiştiriyor.

Bolu'da 100 yıllık bayram geleneği: Deve kostümü ile kapı kapı dolaşıp para topluyorlar

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova Köyü'nde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor. Yaklaşık 100 yıldır sürdürülen gelenekte, köyün gençleri "deve" kılığına girerek ev ev dolaşıp vatandaşlardan para ve yiyecek topluyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova Köyü'nde yaklaşık 100 yıldır yaşatılan gelenekte, köyün gençleri tarafından oluşturulan "deve" figürü ile kapı kapı dolaşılarak bayram havası yaşatılıyor. Gençler, uzun kumaşlar ve özel kıyafetlerle deve görünümü kazandırdıkları kostümün içinde gizlenerek köy halkının karşısına çıkıyor. Evleri tek tek dolaşan gençler, hem eğleniyor hem de para ve yiyecek topluyor. Toplanan paralar bayramda gençlerin hep birlikte eğlenmesi için kullanılıyor. Kurban Bayramı'nda Bölücekova gençleri tarafından yapılan bu gelenekte, gençler doyasıya eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Yüzyıllık geçmişe sahip bu gelenek, köydeki birlik ve beraberliği pekiştirirken, çocuklardan yaşlılara herkesin ilgi odağı oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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