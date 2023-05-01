Bodrum'da ilk Wiyanawanda Fest gerçekleşti

Wiyanawanda Fest Bodrum ile Türkiye genelinde farklı bölgelerde üretim yapan üzüm üreticileri, Bodrum Azka Otel'in deniz ve mavinin birleştiği bahçesinde bir araya geldi.

7000 yıldır bağcılık yapılan ülkemizde üzüm üreticileri, köklü geleneksel üretim tekniklerine yeni üretim tekniklerini ekleyerek yeniden canlandırılıyor. Türkiye üzüm üreticileri, üzüm bağları açısından dünyada önde gelen ülkelerinden bir tanesi olup, Anadolu toprakları bağcılığın doğduğu topraklar olarak kabul görüyor. Son yıllarda Türkiye'nin farklı bölgelerinden yeni üreticilerin sektöre katılması ile gelişen üretim sektörü, özellikle Türkiye'deki endemik üzüm çeşitleri ile dünya pazarında da dikkat çekmeye başladı.

Azka Otel'in sponsorluğunda gerçekleşen Wiyanawanda Festa Bodrum Türkiye genelindeki farklı bölgelerde üretim yapan 44 üzüm üreticisi, Bodrumlu üzüm tadım severlerle ilk kez bir araya gelerek buluştu. Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte butik üzüm üretimi yapan üreticiler ürünlerini tanıtma ve tattırma imkanı buldu. Ürün stantlarının yanı sıra bölgesel üreticilerin de katıldığı etkinlik Bodrum'da bir ilk oldu. Festival çerçevesinde yerli ve yabancı üzümlerden üretilmiş ürünler ile bu yıl raflara çıkacak yeni markalar üzüm tadım severlerin beğenisine sunuldu. 44 üreticinin, onlarca markasının deneyimlendiği Wiyanawanda Fest Bodrum, üzüm severlere Bodrum'un tarihi ve gastronomik zenginliği ile unutulmaz bir deneyim sundu.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı, turizmci Bülent Kaya "Bodrum'da bir ilk oluyor, Türkiye'de de sayılı etkinliklerdendir. 44 firmanın katıldığı üzüm tadım festivali düzenledik. Herkes memnun bizler memnun, böyle etkinliklerin daha fazla olması dileğiyle, bir çalışma yaptık. Türkiye'nin her şehrinden insanlar var etkinlikte, hem katılımcılar hem de firmalar yoğun ilgi gösterdi. Bazı eksikliklerimizde var. Bodrum STK'lardan katılan olmadı maalesef. Kurum ve kuruluşlarında bu gibi etkinliklere biraz destek vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi. - MUĞLA