Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi

Bodrum'daki aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarının saldırısına uğrayan doktor Mustafa Hürkal Tezer sağlığına kavuştu. Taburcu olan Tezer, mesleği bırakarak emekli olacağını söyledi.

HASTA YAKINLARININ SALDIRISINA UĞRADI

Olay Bodrum Ortakent'te aile sağlığı merkezinde meydana gelmişti. Dr. Tezvar hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Darp sonrası fenalaşan Tezvar, hızlı müdahale sonrası ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Tezvar, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüştü.

Doktor Mustafa Hürkal Tezer

MESLEĞİ BIRAKMA KARARI ALDI

Doktor Tezer 15 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. 40 yıllık tecrübeli hekim, yaşadığı bu travmanın ardından mesleği bırakma kararı aldı. "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum" diyen Tezvar, hekimliği bırakacağını ve emekli olacağını açıkladı.

"FAHRETTİN KOCA'YI ARAMAKLA TEHDİT ETTİ"

Doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneden taburcu olduktan sonra gazetecilere yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi: "Koridorda sorumlu olmadığım misafir hastanın ateşli olduğu söylendi. Ateşine bakması için hemşire hanıma rica ettim. Ateşi 37 derece çıktı. Hastanın yakınlarına ilaç kullanıp kullanmadıklarını sordum, kullandıklarını söylediler. Eve gitmenin ve istirahat etmenin daha doğru olacağını belirttim. Ancak tatmin olmadılar. O sırada içeride randevulu hastam bekliyordu. Israrcı olan hanımefendiye, hemşireden daha detaylı bilgi alabileceklerini söyledim. Bir anda erkek hasta yakını hışımla içeri daldı. Telefonunu göstererek, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aramakla tehdit etti.

"MESLEK HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN KÖTÜ DENEYİM"

Masamda otururken, kolumdan tutup dışarı sürüklemeye çalıştı ve 'Bakacaksın ulan!' dedi. Tam o anda, içerideki başka bir hastam müdahale etmeye çalıştı. Arbede sırasında bilincimi kaybettim ve yere yığıldım. Nefes alamadım. Bu olay, 40 yıllık meslek hayatımda yaşadığım en kötü deneyim oldu. Hekimliği bırakıyorum ve emekli oluyorum."

Olayın faillerinden Engin Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Baro Temsilcisi Onursal Özbek, bu tür şiddet olaylarının ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, Bodrum'un güvenliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.