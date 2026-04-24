Biriktirdiği tüm parasını şampiyonluk için bağışladı

Su tabancası almak için biriktirdiği harçlıklarını, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun prim çağrısından etkilenerek Eskişehirspor'a bağışlayan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er, örnek davranışı ve sosyal medyada viral olan videosuyla kentin ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de yaşayan fanatik Eskişehirspor taraftarı Osman ve Betül Er çiftinin 5 yaşındaki oğulları Hüseyin Buğra Er, play-off mücadeleleri öncesi kulübe destek olmak amacıyla kumbarasındaki parayı takıma bağışladı. Yaz tatilinde su tabancası almak için kumbarasında biriktirdiği parayı kulübe bağışlama kararı alan minik Hüseyin Buğra'nın bu anlamlı hareketi, sosyal medyada viral oldu.

"Su tabancası önemli değil, şampiyonluk daha önemli"

Yaz ayları için kurduğu hayalden vazgeçerek kulübüne destek olmayı seçen 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er, "Bu parayı Es-Es için harcadım. Normalde yazın su silahı almak için biriktiriyordum. Ama bunu şampiyonluk yolunda harcamak istedim" dedi.

"Biz koyu Eskişehirsporluyuz"

Oğlunun kumbarasını getirerek kendilerini şaşırttığını belirten baba Osman Er, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:

"Biz koyu Eskişehirsporluyuz. Şimdi biz eşimle konuşurken böyle Nebi Başkanımızın paylaşımını gördüm sosyal medyada. Kendi aramızda konuşurken o sırada oğlum da kumbarasını alıp geldi. Bize; 'Baba ben de şampiyonluk yolunda Eskişehirspor'a destek olmak istiyorum' dedi. Biz de 'Tabii ki oğlum, neden olmasın' dedik. Öylelikle bir video çekelim dedim oğluma, kumbarayı alıp gelince. Bir video çektik, video da sosyal medyada bayağı bir yayıldı, bayağı bir izlenme aldı. Öylelikle başımıza geldi bu olay. Hani iyi ki de böyle bir olay olmuş."

"Kaptanımızla görüştük, haber bekliyoruz"

"Sosyal medyadan Eskişehirspor kaptanıyla görüştüklerini belirten Osman Er, "Ondan bir haber bekliyoruz. Hani ondan bir haber gelirse oğlumla beraber tesislere gidip kumbarayı teslim edeceğiz. Bayağı bir olumlu mesajlar aldık sağdan soldan, yerel haberlerden olsun, sosyal medyadan olsun. Tarif edilemeyecek duygular, mesajlar gelmeye başladı oğlum hakkında. 'Kendinde nasıl böyle bir fikir oldu, düşünce oldu?' diye. Biz dediğim gibi Eskişehirspor sevdalısıyız" şeklinde konuştu.

"Yaz için para biriktiriyordu, Es-Es için harcamaya karar verdi"

Oğlunun aldığı karardan memnuniyetini dile getiren baba Er, "Hani oğlumun böyle bir niyeti yoktu açıkçası. Çünkü oğlum yazın kendine bir şeyler almak için para biriktiriyordu ama böyle bir Eskişehirspor ihtiyacı olsun, motivasyon olsun diye kendi düşüncesiyle beraber hareket etti, getirdi. Yazın tatile gittiğimiz zaman tatilde su tabancası almak için biriktiriyordu ama 'Su tabancası önemli değil, Eskişehirspor şampiyonluğu daha önemli' dediği için şampiyonluk payında bizim de desteğimiz olsun istedi, öylelikle bir karar verdi" diye belirtti.

"Doğduğundan beri Es-Es sevdalısı"

"Eşimle burada oturuyorduk, eşim bahsetti Nebi Hatipoğlu'nun bağışından, o arada oğlum duydu bizi, 'Ben de kumbaramı bağışlamak istiyorum' dedi. 'Eşimle hemen bir video çekelim o zaman' dedik ama hani bu kadar meşhur olacağını, patlayacağını hiç düşünmemiştik. 'Tabii ki' dedim, 'Hani biz de elimizden geleni yapalım, bizim de bir katkımız olsun Eskişehirspor adına' dedim. Çünkü oğlum çok seviyor Eskişehirspor'u. Hani yağmur çamur demeden gerçekten gidiyor tüm maçlara. Küçük yaşından beri, doğduğundan beri, 2 yaşından bu yana hep futbol maçlarına, Eskişehirspor'a sürekli bir katkısı var yani. Canı gönülden destekliyor diyebilirim" ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı