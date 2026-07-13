Bilal Erdoğan: 15 Temmuz millet iradesinin beyanıdır

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır" dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü nedeniyle Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Program, 15 Temmuz şehitleri ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı. TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletinin gösterdiği azim, kararlılık ve iradeyle alt edildiğini dile getirerek, vatan için milyonlarca insanın tek yürek ve tek ruh olduğunun altını çizdi.

"15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır"

15 Temmuz'un bu topraklardaki hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler, demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz, 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağıyla çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milyonlar meydanlara akmış, o gece sadece darbe girişimini püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü de boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz, bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır."

"O gece yazılan destan gelecek nesillerin hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur"

Farklı görüşlere ve farklı kültürel aidiyetlere sahip milyonlarca insanın 15 Temmuz gecesi vatan için tek yürek olabilmesinin önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan, "15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin elde ettiği kazanımların korunacağına ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha da ileriye taşınacağına dair gösterilen azim, kararlılık ve iradenin sembolüdür. Bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve tarihin nice dönüm noktasında gösterdiği dirayet ve fedakarlığı, 15 Temmuz gecesinde bir kez daha ortaya koymuştur. O gece yazılan destan, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hafızasında diri tutulması gereken bir istiklal manifestosudur. Çünkü geçmişte yaşanan ihanetleri unutmayan, o gün verilen mücadeleyi ve ödenen bedelleri hafızasında diri tutan toplumlar, geleceğini daha sağlam temeller üzerinde inşa eder. 15 Temmuz aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Farklı görüşlere, farklı sosyal ve kültürel aidiyetlere sahip milyonlar, söz konusu vatan olduğunda tek yürek olabilmiştir. Bu ruh, Türkiye'nin en büyük gücüdür" dedi.

"Rabbimizden niyazımız birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasıdır"

Özellikle gelecek nesillere 15 Temmuz bilincini taşıyabilmek için milli birlik ruhu ve toplumsal hafızayı diri tutmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumları ayakta tutan asıl güç dayanışma, ortak hedefler etrafında kenetlenebilme iradesi ve geleceğe dair ortak aidiyet hissidir. Bu sebeple sivil toplumun en temel vazifelerinden biri toplumsal hafızayı diri tutmak, milli birlik şuurunu güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlam bir aidiyet zemini bırakmaktır. Sivil toplum kuruluşları toplumun vicdanını, direncini ve ortak şuurunu besleyen taşıyıcı kurumlardır. Özellikle genç nesillerin geçmişte yaşananlardan ders alabilmesi, millet olmanın anlamını kavrayabilmesi ve karşılaşabilecekleri tehditleri doğru okuyabilmesi için bu hafızanın diri tutulması hayati önem taşımaktadır. Bugün bizlere düşen vazife, 15 Temmuz'u sadece hafızalarda kalan bir destan olarak değil; her türlü vesayete karşı uyanık olmayı öğreten, birlik ve dirliği canlı tutan, milli iradeyi koruma sorumluluğunu hatırlatan ve geleceğimizi tahkim eden canlı bir şuur olarak yaşatmaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ezanı ve istiklali uğruna şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimizden niyazımız, milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmaması, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasıdır."

Konuşmanın ardından Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Hatıra Defteri'ni imzalayarak, yazdığı metni katılımcılara okudu. Programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, TGTV Derneği üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı