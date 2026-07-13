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Edirne'de aile kavgası: Polis güçlükle ayırdı

Edirne'de aile kavgası: Polis güçlükle ayırdı
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Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Edirne'de iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Şehit İstiklal Vardar Caddesi ile Kanal Çeşme Sokak mevkiinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya müdahale ederek, tarafları güçlükle ayırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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