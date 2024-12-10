BEUN Heyeti Pekin'de Düzenlenen Yeşil Akıllı Madencilik Uluslararası Konferansı'na katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu başkanlığındaki heyet BEUN-CUMTB iş birliği ile düzenlenen "Kalın Kömür Damarı Yeşil Akıllı Madencilik Uluslararası Konferansı'na (International Conference on Green Intelligent Mining for Thick Coal Seam) katılmak ve bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere 22-27 Kasım tarihleri arasında Çin'in Pekin ve Şangay şehirlerini ziyaret etti.

Ziyarette, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutoğlu ve Prof. Dr. Karasu'ya, BEUN Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Geniş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Erol Yılmaz eşlik etti.

2023 yılının Aralık ayında, kömür madenciliği alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Beijing Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi (China University of Mining and Technology-Beijing, CUMTB) ile Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulması için iş birliği protokolü imzalandı. Aynı ay, BEUN ev sahipliğinde BEUN-CUMTB ortak organizasyonuyla Kalın Kömür Damarı Madenciliği Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, bir sonraki etkinliğin Pekin'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bu kapsamda 22-24 Kasım tarihlerinde Pekin'de düzenlenen konferans ile kalın kömür damarı madenciliği alanında son gelişmeler, sürdürülebilir, yeşil ve akıllı madencilik uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. BEUN heyeti CUMTB ve organizasyonda yer alan diğer kurum temsilcileri ile ortak proje çalışmalarına zemin hazırlanması amacıyla iş birliklerini geliştirme fırsatı buldu. Konferansta BEUN heyeti tarafından yapılan görüşmeler ve başlatılan yeni iş birliklerinin başta Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin kömür madenciliği endüstrisine değerli katkılar sunması bekleniyor.

Rektör Özölçer'e Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü Verildi

Konferansın sonunda organizasyona ve 'Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi' kurulması için sunduğu katkılardan dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e "Kalın Kömür Damarı Madenciliğinde Yenilikçilik Ödülü" verildi. Ödülü Rektör Özölçer adına BEUN Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan aldı. Ayrıca 2025 yılında yapılacak konferansın BEUN ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verildi.

BEUN heyeti ayrıca, 2016 yılından itibaren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ortağı olan Pekin Dil ve Kültür Üniversitesini (BLCU) ziyaret etti. BLCU ile özellikle Türkçe eğitimi alanında öğrenci değişimlerinin tekrar başlatılması ve BEUN'da öğrenim görecek değişim öğrencisi sayısının artırılmasına yönelik girişimlerde bulunuldu.

Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ziyaretinin ardından Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Beijing Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Liu Bo'yu ziyaret ederek iki üniversite arasındaki ortak çalışmaların artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Şangay'da bulunan E&T Intelligence firması yetkilileriyle bir araya gelindi. 2024 Ağustos ayında yapılan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde başlatılan iş birliklerinden alınan sonuçların değerlendirilmesi ve iş birliklerinin Şangay'daki paydaşların katılımıyla geliştirilmesi konusunda girişimler yapıldı. Bu kapsamda dünyanın en büyük 500 şirketinden biri olan China Metallurgical Group Co. 'nin iştiraki olan Zhongye Baogang firmasında görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca Şangay Yapay Zeka Araştırma Enstitüsüne (Shanghai Artificial Intelligence Research Institute, SAIRI) ziyaret gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında yapay zeka tabanlı dijital teknolojiler geliştirilmesi, dijital dönüşüm metodolojileri ve dijital yönetim alanlarında iş birliği yapılması planlanıyor. - ZONGULDAK