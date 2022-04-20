Başkan Tunç Soyer: 'İzmir'de dönüşüm başlamıştır'

İZMİR (İHA) - İzmir'de, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin üçüncü ve dördüncü etaplarının temeli törenle atıldı. Temel atma törenine; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, "İzmir'de dönüşüm başlamıştır. Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemizin garantörlüğü altında şehrimizin depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahallelerini kuruyoruz. İzmir'de dönüşüm başlamıştır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent hedefi doğrultusunda, İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin üçüncü ve dördüncü etaplarının temelini attı. Törene Başkan Tunç Soyer ev sahipliği yaptı.

"Bizim için bayram günü"

"Bizim için bir bayram günü" diye sözlerine başlayan Başkan Soyer, "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin üçüncü etabında 584 konut ve 27 iş yerinin temelini atıyoruz. 252 milyon lira bedelle 76 bin 741 metrekarelik yaşam alanını üçüncü etap çerçevesinde hayata geçirmiş olacağız. Yine bugün 167 milyon liralık bedelle 380 konut ve 27 adet iş yerini çerçevesinde 54 bin 635 metrekarelik alanda da dördüncü etap çalışmalarını başlatmış oluyoruz. Kısaca toplam maliyeti 419 milyon lira olan 3 ve 4'üncü etaplarımızla İzmir'e 964 yeni konut ve 54 iş yeri kazandırmış olacağız" dedi.

"Güneş balçıkla sıvanmıyor"

Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili yorumları hayretle izlediğini belirterek, "Bu eleştirileri yapanlar ya İzmir'de yaşamıyor ya da bizimle aynı dili konuşmuyor veya gerçeğin görülmesini, duyulmasını istemiyor; ama güneş balçıkla sıvanmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairemiz ve belediye şirketimiz İZBETON, şehrimizin kentsel dönüşüm macerasında yepyeni bir sayfa açtı. Bakın bu tertemiz sayfaya üç yılda; Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy'de olmak üzere 6 bölgede dönüşüme başladık, devam ediyoruz. 3 bin 958 bağımsız birimin yapımı devam ediyor, 2 bin 500 bağımsız birimi ise yapım ihalesine hazır hale getirdik. Mart itibariyle üç ay gibi kısa bir sürede dört ayrı sözleşme imzaladık. Daha arkada binlercesi var, biz yine o binlercesini de yine iş birliğiyle yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mazeretlerin arkasına sığınmadan çözüm üretiyoruz"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müteahhitlerin teklif dahi veremediği bir dönemde, mazeretlerin arkasına sığınmadan daha önce hiç uygulanmamış, yeni ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Kentsel dönüşüm için iş dünyamızla ortaklıklar kuruyor ve yapı kooperatifleriyle çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta İZBAN ortağımız TCDD açıklama yapmış. 'Lale Mahallesi İZBAN Durağı'nın yer teslimini yapmak için, 25 kilometre ötedeki Katip Çelebi Üniversitesi Durağını bekliyoruz, hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi algı oluşturmaya çalışıyor' demiş. Arada tam 25 kilometre var. İki mesele arasında hiçbir teknik bağlantı olmaması şöyle dursun, Türkiye Cumhuriyetinin saygın bir kurumu, yasal ortağımız, bu şehrin Büyükşehir Belediyesi için böyle bir üslup kullanabilir mi? veya neden böyle bir üslup kullanır? Anlamak mümkün değil."

Soyer, şöyle devam etti:

"Kimsenin hakkını ranta kurban etmeden, vatandaşlarımızla müteahhitleri karşı karşıya getirmeden, belediyemizin garantörlüğü altında şehrimizin depreme dayanıklı, yepyeni ve yemyeşil mahallelerini kuruyoruz. Bu saatten sonra da ne ekonomik kriz ne artan maliyetler ne de bu özverili çalışmalara gölge düşürmeye çalışanlar bizi durdurabilir. İzmir'de dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşüm, yerinde ve adil dönüşüm anlayışla büyümeye devam edecektir. ve diliyorum ki bu dönüşüm ulusal bir dönüşümün de başlangıcı olur."

"CHP'nin dört ayaklı stratejisini burada görüyoruz"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de, "Bugün kent hakkını teslim eden, vatandaşla uzlaşan, onların gönlüyle iş yapan anlayış Örnekköy'ü var ediyor; rant için değil, halkına güvence veren üretici anlayış diyoruz. Burada gördüğümüz gibi kooperatiflerle birlikte yol alınıyor. Güçlü bir sosyal devlet diyoruz. Hakkın güvence altına alındığı, barınma hakkının olduğu bir anlayış ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik diyoruz. Ayrışarak değil 'herkesin yerinde refahını büyüteceğiz' diyerek dört ayaklı stratejinin temelini hep birlikte atıyoruz. Yarın burada huzurla yaşayacak vatandaşlarımızla bu aydınlığı büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, "31 Mart seçimleri öncesinde CHP'li adaylara oy verin, onların seçilmesini sağladığınızda halktan yana hizmet üretecekler ve CHP'nin yüzünü ağartacaklar demiştik. İktidar belediye başkanlarımızın yaptığı işlerden o kadar rahatsız oldu ki sürekli sorun çıkarma çabası içinde; ama belediye başkanlarımız tüm bunlara rağmen hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Örnekköy'de son durum

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında, birinci etap çerçevesinde 130 konut ve 13 iş yerini hak sahiplerine teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 170 konut ve 20 iş yerini çerçevesinde ikinci etap yapım çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak üzere 29 Aralık 2020'de büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile protokol imzalayan büyükşehir, bölgede tahliye ve binaların yıkım işlemleri ve altyapı çalışmalarını tamamladı. 13 Aralık 2021'de inşaatların başlaması için alt yüklenici olarak S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalandı. Dördüncü etapta yapım çalışmalarını başlatmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ise 7 Ocak 2022'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile protokol imzaladı. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 iş yerini daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Dördüncü etapta ise toplam 380 konut ve 27 iş yeri yapılacak. Yaklaşık altı bin vatandaşın yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanında etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yeri inşa edilmiş olacak.

Törene ayrıca; CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Süha Okay, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Arslanoğlu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP'li ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, siyasi partilerin ve iş dünyasının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel