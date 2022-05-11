Başkan Selvitopu: 'Karabağlar Belediyesi Var Olan Bütçesiyle Yatırım Yapan Sayılı Belediyelerden Biridir'

KARABAĞLAR, İZMİR (ANKA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci toplantısında "Karabağlar Belediyesi var olan bütçesiyle Türkiye'de yatırım yapan sayılı belediyelerden biridir. Türkiye'de bütçe gelir gider dengesini istikrarlı hale getiren, yatırım yapan belediyelerden biriyiz" dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şeyhmuz Gültekin de katıldı. Toplantının başında yapılan seçimle, divan katip üyeliğinden ayrılan Derya Pala'nın yerine Serap Eyce getirildi. Daha sonra 2022 yılı bütçesine ek olarak 170 milyon liralık ödenek ayrılması, oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda meclis üyeleri, 2021 yılı kesin hesap cetveli konusunda görüşlerini paylaştı.

Konuşmaların ardından değerlendirme yapan Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'ne gelir sağlayacak büyük sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, gökdelenler gibi yatırımların ilçede bulunmadığını hatırlattı. Bu nedenle kent planlamasını öncelediklerini ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bunlar tabi ki gözle görülen işler değil. Planlama beyin, emek, mühendislik ve mimarlık işi. Karabağlar'da bu altyapı hazırlandı. Gelecekte de birçok ilçeden bütçe anlamında daha iyi hale gelecek ve bunu yatırıma dönüştürecek" dedi.

"BÜTÇE GELİR GİDER DENGESİNİ İSTİKRARLI HALE GETİREN BELEDİYELERİN BAŞINDA GELİYORUZ"

S elvitopu, belediyenin bugünkü dar bütçesini en iyi şekilde kullandığını belirterek, "Şunu iddialı şekilde söylüyorum, Karabağlar Belediyesi var olan bütçesiyle Türkiye'de yatırım yapan sayılı belediyelerden biridir. İsteyen herkes bunu araştırabilir. Bu belediyenin ne kadar yatırım yaptığını herkes istatiksel olarak bulabilir. Bu bütçeyle önemli yatırımların altından kalkan bir belediyeyiz. Bütçe gelir gider dengesini istikrarlı hale getiren belediyelerin başında geliyoruz" diye konuştu.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımın sürdüğünü belirten Selvitopu, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi, Mobilya Akademi gibi birçok projeyi yaşama geçiren Karabağlar Belediyesi'nin kentin temiz tutulması, park, kaldırım yapımı ve asfaltlama gibi çalışmaları da kendi personeliyle gerçekleştirdiğine dikkat çekti. "Karabağlar'da personel ordusu yok" diyen Başkan Selvitopu, "1500 kişilik dinamik ekibimizle 500 bin insanımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tüm bu işleri ihaleyle yaparsak, bunun altından kalkma şansımız yok" dedi.

ÇOK BOYUTLU SOSYAL YARDIM

Başkan Selvitopu, sosyal yardımların yetersiz kaldığı eleştirilerine, "Birçok tesis Karabağlar'a kazandırıldı. Yenilerinin de yapımı sürüyor. Bunları yaparken sosyal boyutuna da dikkat ediyoruz. Sosyal yardımı sadece alışveriş kartı olarak algılamıyoruz. Örneğin bir yurt yaptıysak, bu dar gelirli ailelerin bütçelerine katkıdır. Dershanemizde 1000'in üzerinde öğrenciye ücretsiz eğitim veriyor ve 38 öğretmen istihdam ediyorsak, bu bir katkıdır. Bu ve benzer örnekler dikkate alındığında, çok yüksek rakamların vatandaşlarımızın lehine kullanıldığı görülür" yanıtını verdi.

Başkan Selvitopu faiz ödemelerine ilişkin de "Biz de faiz ödeme meraklısı değiliz ancak faiz giderlerimizin büyük bölümü devlete. Bankalara olan borcumuz ise faiz dahil 18,5 milyon lira. Eğer ekonomik kriz olmasaydı bu yıl içinde banka borçlarımızı sıfırlayacaktık" yorumunu yaptı.

Kesin hesap cetvelinde gider bütçesinin yüzde 92, gelir bütçesinin de yüzde 97 oranında gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Kısacası Karabağlar Belediyesi'nin 2021 yılı kesin hesabı, bütçede öngörülen işler için harcanmıştır. Sizlerden de farklı işler için harcandığına yönelik bir eleştiri duymadım. Karabağlar'ın çok şeye ihtiyacı var ve bütçe yetersizliğinin farkındayız. Yeni kaynaklar yaratmak için çalışıyoruz. Bulduğumuz her kaynağı Karabağlar'da yaşayan insanlarımız için yani toplum çıkarına kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra 2021 yılı kesin hesap cetveli oy çokluğuyla kabul edildi.