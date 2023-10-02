Antalya Büyükşehir'den Antalya Deprem Master Planı Konferansı

Antalya Deprem Master Planı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli deprem uzmanlarını ‘Antalya Deprem Master Planı Konferansı’nda bir araya getirdi. Konferansın açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, yapılan çalışmaların irdelenmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritası oluşturulması için Türkiye Deprem Vakfı ile beraber çalışacakların söyledi.

Antalya Deprem Master Planı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli deprem uzmanlarını 'Antalya Deprem Master Planı Konferansı'nda bir araya getirdi. Konferansın açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, yapılan çalışmaların irdelenmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritası oluşturulması için Türkiye Deprem Vakfı ile beraber çalışacakların söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Antalya Deprem Master Planı Konferansı", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Dr. Cem Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ülke olarak birçok deprem felaketi yaşadıklarını, ölümler, yıkımlar ve unutulması mümkün olmayan büyük acılara tanıklık edildiğine dikkat çekti.

"DEPREMDE GÖRDÜKLERİMİZİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde kayıp yaşandığını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Yüzbinlerce bina yıkıldı. Tüm ülkemizi derinden sarsan deprem bölgesinde yaşanan trajedi halen hafızalarımızda yerini korumaktadır. Kaldı ki bölgeye o dönemde 6 defa gitmiş biri olarak gördüklerimi unutmam mümkün değildir. 'Deprem değil tedbirsizlik öldürür' sözü hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında, 6 Şubat depreminden önce, kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla deprem master planı çalışmalarını başlattık."

KISA, ORTA VE UZUN VADEDE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde, 1797 araç kapasiteli otopark ve 54 bin metrekare alana sahip çok amaçlı afet toplanma merkezini 2022 yılında tamamladıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, "Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya" vizyonumuz ile deprem master planını, ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Deprem master planının ana verisini teşkil eden yapı stoğu envanterinin 19 ilçe belediyesinden temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmaların irdelenmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili yol haritası oluşturulması için Türkiye Deprem Vakfı ile beraber çalışılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kentimiz için deprem ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede alınacak tüm tedbir, karar ve uygulamaları belirleyeceğiz" diye konuştu.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK, KAR KAYBI ÇOK BÜYÜK OLUR

Antalya Deprem Master Planı Konferansı'nın ilk konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Erdik, dünya deprem riski haritası üzerinden deprem riski sonrasında oluşabilecek ekonomik verileri açıkladı. 6 Şubat depreminin 500 yıllık bir deprem olduğunu aktaran Prof. Dr. Mustafa Erdik, "Oradaki hasar yaklaşık 100 milyar dolardı. Yıllık ortalama hasar kaydı bakımından Antalya'da deprem tehlikesi düşük olabilir ama envanter ortalaması hasarda yüksek çıkar. Mevcut değerlendirmelerde Antalya'da 126 ile 346 milyon dolar yıllık bir hasar kaydı gözüküyor" dedi.

DEPREM RİSKİNİN AZALTILMASI

Prof. Dr. Mustafa Erdik, Antalya'da deprem riskinin azaltılmasına yönelik hedefleri şöyle sıraladı:

"Genel hedefler can kaybının önlenmesi, binalarda sadece tamir edilebilecek ölçüde hasar oluşması, oluşan bina hasarlarının deprem sigortası vasıtası ile yurt dışı mali piyasalara transferi, kentsel altyapının deprem sonrası çalışır durumda kalması, endüstrinin deprem sonrası sadece hafif hasar alması ve kar kaybının minimize edilmesi, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması, normal kentsel hayata en kısa zamanda dönülmesidir."

SAHA GÖZLEMLERİNİ ANLATTI

'Şubat 2023 depremleri ve deprem dirençli yapılar ile öneriler' konu başlığında konuşan Dr. Cem Demir, deprem sonrasında yapılan saha gözlemlerini şu şekilde anlattı:

"Taşıyıcı sistemler düzenlenmesinde sorunlar var. Tünel kalıp betonarme binalar mimarı açıdan çok tercih edilmese de depremde iyi performans gösterdi. İnşaatı devam eden binalarda da hasarlarla karşılaştık. Zemin kaynaklı hasarlar oluştu. Yapısal olmayan hasarlar vardı. Kültürel miraslarda ciddi kayıplarımız var. Altyapılar kısmen daha iyiydi. Prefabrik yapılarda ileri düzeyde hasarlar vardı. İki büyük depremin 9 saat arayla yaşanması, binalarda hasarların artmasına sebep olmuştur. Yıkılan binaların zayıf yapısal özellikler sergilediği ve denetimin gerektiği gibi yapılmadığı gözlenmiştir."

TSUNAMİ İZLERİ

'Dünya'dan Akdeniz'e Tsunamiler, Farkındalık, Hazırlık ve Önlemler' konulu sunumunu yapan Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de dünyanın farklı noktalarında yaşanan tsunami olaylarını ve daha sonra yaptığı izlenimleri paylaştı. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Bölgemizde sık sık deprem oluyor. Denizde olan faylarımız var. Geçmişte Doğu Akdeniz'de küçükte olsa tsunami oluşturan depremler olmuştur. Bölgemizde İzmir, Didim, Fethiye bölgelerinde yaşanan depremler sonrasında tsunami izleri bulunmuştur. Tsunami dere yatakları, düşük kotlu yerleri, plaj ile denize açık küçük kotlu bölgeleri sever" dedi.

SİMÜLASYON TIR'I

Deprem bilincini arttırmak ve vatandaşlara deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışları göstermek amacıyla getirilen deprem simülasyon TIR'ında katılımcılara 7.4 büyüklüğündeki Kocaeli Depremi'nin Sakarya'daki hissedilişi yaşatıldı. Deprem simülasyon TIR'ında depremi hisseden Coşkun Arıtürk, depremi simülasyonda olsa çok şiddetli hissettiğini, depreme karşı herkesin bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.