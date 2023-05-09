Başkan Alan, 'Bu tip söylemleri vatandaşın takdirine bırakıyoruz'

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan,yerli ve milli araç olan Togg'un Çaycuma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ağır bir dille eleştirilmesine "Bu tip söylemler tabii ki ayrıştırıp, ötekileştirmek anlamında zarar verici açıklamalar. İnşallah doğru değildir diye temenni ediyoruz" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak'a gelen ve büyük ilgi gören Togg'un Çaycuma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından ağır bir dille eleştirilmesiyle ilgili soruları yanıtladı. Alan, Togg'a Zonguldak'ta vatandaşın büyük bir ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, "Vallahi takdir aziz milletimizin. Yani ben ne diyeyim yerli, milli aracımız, gururumuz, Togg'umuz Zonguldak'ımızda, Kozlu'muzda, Kilimli'mizdeydi. Ereğlimize, Alaplı'mıza da gittik gece. Bugün de vadi bölgemize, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek'te olacak. Bu tip söylemleri vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Çok yanlış söylemler. Bilmiyorum tabii bu ne kadar doğru belediye sayfasından yazıldığı söyleniyor. Tabii bunlar tasvip edilemeyecek şeyler. Vatandaşımız tepki göstermiş herhalde kaldırılmış diye duydum. Yakışmamış yani. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Yerli, milli aracımıza olan ilgiyi, mutluluğu dün biz insanların yüzünde gördük. Yaşlı teyzenin o arabaya sarılıp ağlamasını, dua etmesini, Allah'a şükretmesini. Bu bizim aracımız ya. Türkün, Türk milletinin aracı. Hepimizin aracı. Yani bu tip söylemler tabii ki ayrıştırıp, ötekileştirmek anlamında zarar verici açıklamalar. İnşallah doğru değildir diye temenni ediyoruz" dedi.

Zonguldak'ta açılışı gerçekleştirilen güzellik salonunun kendisiyle bir bağlantısı olmadığını söyleyen Alan, "Pazar günü açılışa biz de davet edildik. Sevim Alan Hanımefendi Türkiye'de altmışı aşkın şubesi olan bir işletmesi var. Hanımefendi kendi söyledi. Tamamen işin benzerliği olan, hiçbir akrabalığımızı ya da kan bağımızın olmadığı bir hanımefendi. Burada da gene Zonguldaklı bir kardeşimiz eşiyle beraber isim hakkını almış. İşletmeyi de açtık. Biz de tabii hemşehrimizin bugünün de yanında olduk, Sevim Hanım'la da orada tanıştık. Ama ne yazık ki acaba belediye başkanı bir bağı var mı diye bana dün caddede bile hayırlı olsun diyenler oldu. Eşinizinmiş. İşte kardeşinizinmiş diye. Tamamen isim benzerliği. Hiçbir alakamız yok. Bizim burayla şahsım adına, ailem adına ne kan bağım var ne akrabam var. Hiçbir alakamız yok. Ama Zonguldak'ımızın tabii çarşının merkezinde güzel bir salon, çok yatırım yapmışlar. İnşallah kardeşlerimiz bu yatırım deyip tekrar hayırlı olsun diyelim" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden yol genişletme çalışmalarında, Bülent Ecevit Caddesi'ne bağlantılı olacak çelik köprünün ayaklarının nakliyesinin tamamlandığını ve montaja başlanacağını ifade eden Başkan Alan şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Ankara Köprüsü'nde paralel köprü yıkımından önce yapmamız gereken bir köprü vardı. Bunun da biliyorsunuz demir aksamı geldi. Gördünüz çelik aksamı geldi. İnşallah kısa zamanda bunları yaptıktan sonra tali köprü bittikten sonra inşallah artık riskli olan köprünün yıkımına başlanacak. Hayırlı uğurlu olsun Zonguldak'ımıza"

"Zonguldak'ta bir ilki gerçekleştirdik"

İstasyon Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarına değinen Başkan Alan, "Geçen hafta orada Muammer vekilimizle beraber esnafa geldik. Onlara sorduk. Çünkü biz halkımız ne derse onu yapmak için bu makamlardayız, bu görevlerdeyiz. Dedim ki yani Mayıs sonuna kadar köprünün aksamı yapıldıktan sonra ona göre meyil verilerek asfalt yapılacak. Bunu zaten daha önce esnaflarımızla konuşmuştuk. Onlara geçici olarak parke mi yapalım? Yoksa bekleyelim mi diye. Onlar dediler ki biz bir buçuk ay bekleriz. Filler malzeme istedim. Sıcak havalarda tozumaması için düzenli sulama yapılırsa iyi olur dediler. Şu an onu yapıyoruz. Filler malzeme serdik. Tabii zahmetsiz rahmet olmuyor. Biraz sıkıntı çekiyoruz. Altyapısı bitti. Zonguldak'ta ilk defa bir şey yaptık orada. Oradaki barajdan bütün Zonguldak'ın Kozlu Kilimli'yi besleyen ana vanayı bilgisayardan tek tuşla kapatabiliyoruz. Zonguldak'ta şu ana kadar hiç olmamış bir şey bu. Tabii ki orada kimsenin çile çekmesini istemeyiz. Ama esnafımızla konuştuk. İnşallah en kısa zamanda bir aya kadar orası vatandaşımız hak ettiği yoluna kavuşmuş olacak. Toptancılar sokağında malum esnafımız biz de talepte bulunmuştu. Bayram sonrası yapalım dedi. Eyvallah dedik haklı olarak. Gece çalışıyoruz. Gündüz vatandaşımızı, insanımızı, esnafımızı rahatsız etmeyelim diye çalışma yapmıyoruz. O yüzden de gece çalışıyoruz. İnşallah o da bitecek demiştik. Yirmi güne kadar inşallah orayı da bitiriyoruz. Toptancılar sokağa, insanımıza, Zonguldak'ımıza yakışır bir sokak olacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

1 Temmuz itibariyle Kapuz Plajı'nın da açılacağını ifade eden Başkan Selim Alan, "Zonguldak'ın göz bebeği. Haziran sonu 1 Temmuz'a inşallah hazır hale gelecek ve hep beraber inşallah orada serinleme şansımız olacak" diye konuştu. - ZONGULDAK