Balıkesir yerel haberleri... Ayvalık'ta Denizciler İçin Barınak Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir haber: Ayvalık'ta geçen yıl balıkçı teknelerinin şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen zarar görmesi sonucu 50 milyon Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet sonrasında, Ayvalık’a acil olarak iki yanaşma yerinin yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Ayvalık'ta geçen yıl balıkçı teknelerinin şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen zarar görmesi sonucu 50 milyon Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet sonrasında, Ayvalık'a acil olarak iki yanaşma yerinin yapılması konusunda çalışmalar devam ediyor.

Ayvalık'ta geçen yıl 21 Mayıs günü, 56 özel, 10 gezi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen zarar gördüğü ve 50 milyon Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet sonrasında, Ayvalık'a acil olarak iki yanaşma yerinin yapılması konusunda, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in göreve geldikten sonra başlattığı çalışmalar devam ediyor. Mesut Ergin başkanlığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapılar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç, Balıkesir Büyükşehir İmar Daire Başkanı Hikmet Memiş, Büyükşehir Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Ali Jale, Dolfen firması temsilcileri, ilgili birim amirleriyle birlikte geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

ÇED RAPORLARI ONAYLANDI

İki yanaşma yerinin detaylarının konuşulduğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunulacak çok katılımlı toplantıda, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarının onaylandığı bilgisi verildi. İmar planına işlenen küçük ve büyük tekne yanaşma yeri projelerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin üstlendiği kısmının neredeyse tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Toplantıda 4. Bölge Müdürü Muhtesin Sevinç'ten alınan sözün ardından kurum görüşlerinin tamamlanması için düğmeye basıldı. Bu yılın ekim ayı sonunda iki yanaşma yeri için 2023 yılı yatırım planının içine alınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaklaşık iki yıldır takipçisi olduğumuz barınak konusunda çok önemli bir yol daha katettik. İki yıl önce bakanlık ve gerekli genel müdürlükler düzeyinde altyapısını oluşturmaya başladık, artık sonuca adım adım gidiyoruz. Ayvalık'ta korunaklı tekne yanaşma yerleri, özel, gezi ve profesyonel balıkçı hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

"400 TEKNEYİ BARINDIRACAK KORUNAKLI MENDİREK PLANLAMASI VAR"

Her iki projenin sıkı takipçisi İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Ali Jale, bugüne kadar Türkiye'de en hızlı işleyen kıyı yapıları süreçlerinden birinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Jale, "Bu işin kim ne derse desin iki büyük kahramanı ve tabi ki arka planda görünmeyen birçok kahramanı var. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bu işin olması için müthiş irade gösterdiler" diye konuştu. Jale, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık elimizde yapılacakları yerleri belli, plan ve projeleri belli, batimetrik-oşinografik onayları alınmış, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış, ÇED süreci tamamlanmış biri 150 adet 10 metre ile 50 metre arası ticari teknelere hizmet edecek. Diğeri 4 metre ile 10 metre arası özel ve ticari teknelere hizmet edecek toplamda 400 tekneyi barındıracak korunaklı mendirek planlaması var. Yani öyle söz değil, sokak dedikodusu değil, şehir efsanesi değil ya da bilgisayarda pdf çıktısı değil elimizde yapılmaya hazır plan ve projeler var. Ön çalışma ve resmi süreç dahil 15 ayda bu noktaya gelebildik. Bana göre uzun olan ancak bu zaman diliminin minimum 30-36 ay alacağını söylediklerinde yine de şükrediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, yaşadığımız fırtına sonrası Ayvalık ziyaretlerinde barınakların yapılması için söz almıştık. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalıştık, toplam yatırım değeri 15 milyon doları bulan yanaşma yerlerinin yapımını da devletimiz üstlenecektir diye düşünüyorum. Barınakların inşası, Ayvalıklı denizcinin uykusuz gecelerinin son bulduğu zaman dilimleri olsun."