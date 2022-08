Aydın yerel: Aydınlı Veteriner: Serbest Veterinerlik Can Çekişiyor. İkinci Bir İş Arıyoruz

Aydın habere göre CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın Karacasu ilçesinde veteriner hekimleri ziyaret etti. Karacasu’da serbest veterinerlik yapan Hüseyin Özkan, “Hayvancılık kötü durumda, bitik durumda. Durumlar sakat. Önlem alacak bir durum da kalmadı. Dibi göreceğiz. Gıda savaşı çıkacak artık. Bir kilo et 500, bir kilo yoğurt 100-200 liraya kadar çıkar. Dönülme seviyesini geçtik. Çok büyük damızlıklar kesildi yani. Serbest veterinerlik can çekişiyor. Bu yüzden kendimize ikinci bir iş edinmek için planlar yapıyoruz. İkinci bir iş arıyoruz” dedi.

Süleyman Bülbül, Karacasu'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçedeki veteriner hekimleri de ziyaret eden Bülbül, ilçedeki besicilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçede özellikle büyükbaş hayvancılığın azaldığını belirten veterinerler, artan maliyetlere ve alım gücünün düşmesine dikkat çekti.

"SERBEST VETERİNERLİK CAN ÇEKİŞİYOR. İKİNCİ BİR İŞ ARIYORUZ"

Veteriner hekimlerden Hüseyin Özkan, "Üretim olursa enflasyon öyle düşer. Üretim olmadan enflasyon düşmez. Hayvancılık kötü durumda, bitik durumda. Durumlar sakat. Önlem alacak bir durum da kalmadı. Dibi göreceğiz. Gıda savaşı çıkacak artık. Bir kilo et 500, bir kilo yoğurt 100-200 liraya kadar çıkar. Dönülme seviyesini geçtik. Çok büyük damızlıklar kesildi yani. Serbest veterinerlik can çekişiyor. Bu yüzden kendimize ikinci bir iş edinmek için planlar yapıyoruz. İkinci bir iş arıyoruz. Yoksa zor" dedi.

"BİR ÇUBUK KRAKER 25 KURUŞTU, ŞU AN 3 LİRA"

Veteriner hekimlerden Ali Rıza Gülşen, "Zamanı gelecek, bir dilim peynire bile muhtaç olacağız. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Hayvancılık berbat durumda. Benim şu an 5 yıl oldu. Açtığım yılla şu an arasında dağlar kadar fark var. Kırsal bölge dediğimiz Geyre, Ataeymir ve çevresi hayvancılığı bitirdi artık. Daha çok tütüncülüğe yöneldiler. Tütüncü de tüccardan alacağı parayı alıyor. Oraya gebe kalıyor. 65'se '50' diyor, 50'yse '40' diyor. İstediği fiyata alıyor, satıyor, katıyor. Sözleşme iki taraflı olur. Adamlar istediği gibi at koşturuyor. Ben, üç günde bir depoyu boşaltan bir insanım. Mazot zaten bitirdi. Çocukluğumuzdan beri bir çubuk kraker var. 25 kuruştu; 50 kuruş, 60 kuruş oldu. Şu an 3 lira. Cebinde para olmayan çocuğun cebindeki parayla yiyeceği tek şey, o da bitti" diye konuştu.

"VETERİNER HEKİMLER OLARAK SON 6 AYDIR TEDAVİYİ ASKIYA ALDIK"

Hayvancılıktaki fiyat artışlarına dikkat çeken Gülşen, "Önümüzdeki günlerde gıda krizi yaşanacaktır. Gördüğünüz çoğu ilaç dışarıdan. Bunların hepsi dolar bazlı geliyor. Benim anlamadığım bir şey var. Dolar 18 küsur oldu. BRENT petrol fiyatı 70 dolardı, 120 oldu. Hadi 130 diyelim. Mazotun olması gereken 12, 13, 14 lira. Şu an 23,5 lira. 30'a kadar çıktı bir ara. 10 liralık fark ne? Kim alıyor bu parayı? Bir tekerleme var, onu söylemeyeyim. Politika faizi... Sen bankadan yüzde kaçla faiz alıyorsun, bana onu söyle diyorum. Yüzde 30 ile 40 arasında değişiyor. Aradaki fark zengine gidiyor. Biz veteriner hekimler olarak, son 6 aydır tedaviyi askıya aldık. Biz, iki ilaç yazacağız, arabayı yazacağız, muayene ücreti yazacağız; 500 lira. Adam kaldıramıyor, 'Kestirelim' diyor. Aşırı derecede hayvan kesimi oldu. Bu tarafın sütünü toplayan firma bile süt arayacak. Geçen yıl silaj 35-40 kuruştu, bu sene 1 lira 30 kuruş. Daha nakliyesi var. Ben kendim de silaj ektim, 650 liradan gübre aldım. Şu an 680-700 liraya çıktı. Nakliyesi olmadan silaj 1 lira 30 kuruş. Daha mazotu katacak, maliyet 1 lira 50-60 kuruşa gelecek. Bunu tonaja vurduğunda dünyanın parası. Bir römorkun 4 ton geldiğini düşünelim. Bir römorkta 6 bin lira. 4 römork alsa 24 bin lira sadece silaja verecek. Bir ineğin yiyeceği bu. 4-5 inek olduğunda sadece silaj masrafı 100-150 bin lirayı buluyor. Daha bunun yoncası, arpası var. Bir balya yonca 100 lira. Bu, zincirleme gıda krizi" değerlendirmesinde bulundu.

"BİN LİRANIN BİR HÜKMÜ YOK"

Veterinerlerin başka iş arayacağı konusuna katıldığını ifade eden Gülşen, "Bir şekilde çalışmaya çalışacağız. Eskiden, kendimizden de biliyorum, bir ailenin evde iki ineği varsa emekli maaşı olmasa bile, başka geliri de olmasın, çoluğuna çocuğuna bakıyordu, çocuğunu okutuyordu. Oradan sanki aylık maaş gibi bir para geliyordu. Bu dediğimiz 2000'li yıllarda. Şu an enflasyon yüzde 70 mi? Bizim şu an 3 liraya aldığımız bir ürün 9 lira oldu. Yüzde 150'nin üzerinde enflasyon. Bunu sadece her gün aldığımız 5 ürüne bakarak bulabiliriz. Bilmem ne firmasının açıklamasına bakmaz ki bu. Bizim şu an cebimizdeki bin lira oldu 100 lira. Bin liranın bir hükmü yok. Üç günde bir depo mazot dolduruyorum, bin 300 lira. Bir ara bu bin 500 lira olmuştu. Eskiden 300-400 liraya dolduruyorduk. Ayda 3-4 bin liraya geliyordu. Şimdi 12-13 bin lira sadece mazot gideri var. Nerede bunun lastiği, nerede bunun ilacı. Yeri geliyor veresiye de yazıyoruz. Ne yapsın, adamın parası yok. Bir ilacı 20 liradan alıyoruz, 25'e satıyoruz. Veresiye yazdıysak daha bu 25 lirayı almadan üstüne zam geliyor. Vatandaşa nasıl yansıtacaksın, o zaten zorlanıyor. Hayvancılık olmazsa, üretici olmazsa vatandaş ne yiyecek" dedi.

"BİR DÜZENLEME YAPILMASI ŞART"

Veteriner hekim İbrahim Nacak, "Veterinerler bir nevi ek iş arıyor. Ülkede yemlerden dolayı, girdilerden dolayı insanların bir şikayeti var. Bu bir gerçek. Bir düzenleme yapılması şart. En azından üreticiye süt konusunda destek verilmesi lazım. Desteklemelerin artması lazım. Girdi maliyetleri çok yükseldi. Bir çıkış noktası arıyor, bulamadığında da üretimi bırakıyor. Tam verim döneminde hayvanlar kesime gidiyor" diye konuştu.

"HAYVANCILIK BORSASI KURACAĞIZ"

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül ise şunları söyledi:

"Bunu diyorsun ama Nebati ne dedi geçen gün. 'Türkiye'de enflasyonun yüksek olması Türk parasının gücüne güç kattı' dedi. Böyle bir rezalet olamaz. Bilimsel olarak böyle bir şey olamaz. Nebati'nin gözleri ışıl ışıl ama vatandaşa yönelik değil. Erzurum'da da söz verdik. Hayvancılık Borsası kuracağız. Dokuz ili Erzurum'da buluşturacağız. Bakacak olan her aileye bir büyükbaş ve küçükbaş hayvan verilecek. Batıda da buna yönelik projelerimiz olacak. Desteklemeleri artıracağız. Süte ve ete destek vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda süt ve et krizi olacak. Şimdi süt raflarda 24 lira. Şu an biliyorsun 7,50 kuruş veriliyor, destek olarak. Bu, maliyete yetmiyor zaten. Süt inekleri kesilmeye başlamış durumda. Hayvancıya, üreticiye tüm destekler verilecek. Tarım Kanunu'nun 21. maddesi açık. Gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i miktarında destekleme verilmesi lazım.

"VETERİNERLER BUGÜN İŞ ARIYORSA, 'EK İŞ BULMAMIZ LAZIM' DİYORSA MEMLEKETİN HALİNE BAK"

Hayvancılık biterse, tarım biterse bu memlekete ne yapacak? Saman ithal edilen memlekette hayvancılık mı kalır? Hüseyin kardeşim, az önce girdiğimde bir şey söyledi. Erzurum'daki hayvancıların çığlığını anlatıyordum, 'Veterinerlik yapacak durumumuz kalmadı, başka iş arıyoruz' dedi. Sen 5 yıl oku, veteriner ol, memleketine gel, memleketine hizmet için uğraş, hayvancılığı bitirsinler. İthalat, bakanlığı ele geçirsin. Sonra veteriner arkadaş da yeni iş aradığını söylesin. Memleketin geldiği duruma bak. Vatandaşın durumu bu. Arkadaşımız veteriner. Süt ve et krizinin çıkacağını söylüyor. Karacasu, hayvancılık ve tarım memleketi. Hepsi bitmiş durumda. Girdi fiyatları arttığı için hayvanlarını kesiyor vatandaş. Hayvan kesimi, fabrika kapanması demek. Bir veteriner zor yetişiyor. Bu işi bırakıp da başka işlere gidecekse vay halimize. Veterinerler bugün iş arıyorsa, 'Ek iş bulmamız lazım' diyorsa memleketin haline bak."