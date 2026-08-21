Aybüke Pusat 'En Mutlu Günümde' ile Farklı Bir Karakterde ve İlk Kez Yapımcı

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Aybüke Pusat, Erkan Tunç'un "En Mutlu Günümde" filminde kapalı bir dini cemaatte evlendirilen Nesrin'i canlandırıyor. Alışılmışın dışındaki görünümüyle dikkati çeken Pusat, Halil Babür'le başrolü paylaşırken ilk kez yapımcılığı da üstleniyor.

"Leyla ile Mecnun", "Ben de Özledim" ve "Beş Kardeş" gibi televizyon yapımlarının yanı sıra ödüllü ilk uzun metrajı "Martı" ile tanınan yönetmen Erkan Tunç, yeni filmi " En Mutlu Günümde" ile sinemaya dönüyor. İstanbul'da gerçekleştirilen çekimleri tamamlanan film, post-prodüksiyon sürecine girdi.

Filmin dikkati çeken yanlarından biri ise Aybüke Pusat'ın bugüne kadarki ekran imajından oldukça farklı bir karakterle kamera karşısına geçmesi. Pusat, filmde yaşamı bir dini cemaatin kuralları ve yönlendirmeleriyle şekillenen Nesrin'i canlandırıyor. Oyuncu, hikaye ilerledikçe kendi hayatına, evliliğine ve kendisine öğretilen gerçeklere ilişkin sorgulamalarla karşı karşıya kalan bir kadını beyazperdeye taşıyor.

BİR EVLİLİK, İKİ HAYAT VE SAKLANAN GERÇEKLER

Filmde birbirlerini evlendikten sonra tanımaya başlayan ikili, zamanla aralarında gelişen duyguların yanı sıra hayatlarını kuşatan yalanları da fark etmeye başlıyor. Gerçeğe yaklaştıkça içinde yaşadıkları dünyanın görünen yüzüyle ardında saklananlar arasındaki mesafe büyüyor. Ancak ulaştıkları hakikat, çift için yeni ve özgür bir başlangıç yaratmak yerine onları geri dönüşü olmayan trajik bir hesaplaşmaya sürüklüyor.

Film, Nesrin ve Ercan'ın hikayesi üzerinden aşk, bireysel irade, aidiyet, vicdan ve hakikat gibi kavramların peşine düşüyor.

AYBÜKE PUSAT HEM BAŞROLDE HEM YAPIMCI

Nesrin karakterini canlandıran Aybüke Pusat, filmde Halil Babür ile başrolü paylaşıyor. Ercan karakterine hayat veren Babür ile Pusat'a Elit Andaç Çam, Erşan Utku Ölmez, Arın Kuşaksızoğlu, Ebru Aytürk, Elçin Atamgüç ve Reha Özcan eşlik ediyor.

"En Mutlu Günümde", Pusat açısından kamera önündeki dönüşümünün yanı sıra kamera arkasında da yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Oyuncu, Pusat Film çatısı altında çekilen yapımla ilk kez yapımcılık görevini üstleniyor. Böylece Pusat, filmin yalnızca başrol oyuncusu değil, hayata geçirilmesindeki yaratıcı ve yapım sürecinin de önemli isimlerinden biri oluyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer, sanat tasarımını Naciye Soylu, kostüm tasarımını Merve Göksuüstlenirken; kurguda Melike Kasaplar, müziklerde ise Ekin Fil imzası bulunuyor.

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan "En Mutlu Günümde", post-prodüksiyon çalışmalarının ardından festival yolculuğuna başlayacak. Filmin 2027'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kaynak: ANKA