Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'ndan LGS'de Türkiye Birinciliği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birinciliğini paylaşan Zehra Beril Uyanık başta olmak üzere Türkiye genelinde dereceye giren başarılı öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen anlamlı buluşmada öğrenciler, bir yıl boyunca süren yoğun ve disiplinli çalışmalarının sonucunu almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdiler. Ailelerinin, öğretmenlerinin ve okul yönetiminin kendilerine sunduğu destekle bu başarıyı elde ettiklerini ifade eden öğrenciler, Atatürk Üniversitesi çatısı altında öğrenim görüyor olmanın kendilerine ayrı bir motivasyon sağladığını belirttiler.

Erzurum'dan Türkiye'ye Açılan Başarı Kapısı: Vakıf Okulları

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yetiştirdiği bireylerin elde ettikleri bu tür derecelerin gurur verici olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu: "Bu başarı, disiplinli çalışma, doğru yönlendirme ve güçlü bir eğitim vizyonunun ürünüdür. Evlatlarımızı, ailelerini, öğretmenlerini, idarecilerimizi ve tüm emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle ise, 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Özel Vakıf Okullarının başarı grafiğini her geçen yıl yükselttiğini ve eğitimdeki bu başarının bir ekip işi olduğuna dikkat çekti. Karagülle: "Maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, öğrencilerimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, dereceye giren öğrencilere altın hediye ederek başarılarını taçlandırdı. Bu anlamlı jest, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Başaran Öğrenciler İçin Her Şey Hazır

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, sadece başarılarıyla değil, sunduğu fırsatlarla da dikkat çekiyor. 2025 LGS puanına göre okula yerleşecek öğrencilere sağlanacak burs imkanları sayesinde eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam eden okul yönetimi, "Başarı sizden, destek bizden" anlayışıyla hareket ediyor. Türkiye genelinde farklı yüzdelik dilimlere göre %100'e varan burs imkanları sunan okul, hem akademik hem de insani değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları, hem yerel hem de ulusal düzeyde örnek teşkil eden başarılarıyla, geleceğin lider bireylerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor. - ERZURUM