Atatürk Üniversitesi'nden Çin'e Önemli Akademik Ziyaret

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmek, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği protokolleri imzalamak ve öğrenci ile akademisyen hareketliliğini artırmak amacıyla Çin'e önemli bir akademik ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği oldu. Atatürk Üniversitesi heyeti, Büyükelçi Selçuk Ünal tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, yükseköğretim kurumlarının uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması ve ortak bilimsel projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ev sahipliği ve paylaşımları için Büyükelçi Ünal'a teşekkürlerini iletti.

Büyükelçilik temaslarının ardından heyet, Çin'in köklü yükseköğretim kurumlarından Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesini ziyaret etti. Burada iki üniversite arasında; ortak araştırma laboratuvarlarının kurulması, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi, akademik yayın ve bilgi paylaşımı, kısa süreli akademik programlar ve uluslararası proje başvurularında ortak hareket edilmesi gibi birçok maddeyi kapsayan Akademik İş Birliği Mutabakatı imzalandı.

Bilimsel Üretim ve İnsan Kaynağı Gelişimi Konusunda Uzun Vadeli Stratejik Ortaklık

Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi heyeti, Shandong Üniversitesinin modern kampüsünü, ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarını ve üniversite bünyesindeki Yantai Hastanesini gezerek, geleneksel Çin tıbbına ilişkin tedavi protokolleri, klinik araştırma altyapısı ve hasta bakım standartları hakkında bilgi aldı. Özellikle fitoterapi ve akupunktur gibi alanlarda akademik değişim programlarının hayata geçirilmesi, geleneksel Çin tıbbı uygulamaları, klinik araştırmalar ve sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, imza töreninde yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin sınırlarını aşan bir anlayışla dünya üniversiteleri arasında güçlü bir yer edinme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi ile imzaladığımız bu mutabakat, hem eğitim hem sağlık alanında önemli projelerin hayata geçmesine vesile olacak. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni ufuklar açacak bu iş birliği, üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü de artıracaktır."

Beş yıl süreyle geçerli olacak bu anlaşma, tarafların karşılıklı isteğiyle yenilenebilecek. Böylece iki üniversite, bilimsel üretim ve insan kaynağı gelişimi konusunda uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık yürütecek. Atatürk Üniversitesi, bu anlaşmayla hem bilimsel hem de kültürel anlamda doğu ile batı arasında güçlü bir köprü kurma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Dalian Politeknik Üniversitesi ve Yantai Hastanesinde İncelemeler

Atatürk Üniversitesi heyeti, Çin ziyareti kapsamında Dalian Politeknik Üniversitesini de ziyaret ederek burada mühendislik, teknoloji ve endüstriyel iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitenin yenilikçi laboratuvarları ve araştırma merkezlerini inceleyen heyet, özellikle akıllı üretim, yapay zeka ve sürdürülebilir enerji alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Ayrıca, Yantai Hastanesinde düzenlenen saha ziyaretinde, hücresel tedaviler ve modern tıp uygulamalarının entegrasyonu yerinde gözlemlendi. - ERZURUM