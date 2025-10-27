Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden İran'a Sanat Köprüsü Ziyareti

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ve beraberindeki heyet, fakültenin uluslararasılaşma ve kültürel etkileşim vizyonu çerçevesinde İran'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan program kapsamında heyet, Tebriz ve Urumiye şehirlerinde bulunan önde gelen üniversitelerde temaslarda bulunarak sanatsal ve akademik işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi'yle ortak vizyon

Heyetin ilk durağı Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi oldu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Üniversite yönetim ekibiyle bir araya gelerek, iki kurum arasında sanatın tüm alanlarını kapsayan işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, ortak sergiler, sanatsal projeler, akademik yayınlar, öğrenci atölyeleri ve kültürel festivaller düzenlenmesi yönünde kararlar alındı. Prof. Dr. Aydemir, bu görüşmeyi "iki kadim kültürün sanat aracılığıyla yeniden buluşması" olarak değerlendirdi.

Tabriz Nabı Akram Üniversitesi (Ucna) ziyareti

Heyetin ikinci durağı, Tebriz'deki özel Tabriz Nabi Akram Üniversitesi (UCNA) oldu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mohammad Reza Milani, rektör yardımcıları ve akademisyenlerle yapılan toplantıda iki kurum arasında sanatsal üretim, tiyatro, sinema ve dijital sanatlar alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyaret kapsamında heyet, üniversitenin Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahnelediği "Deli Dumrul" adlı oyunun bir bölümünü izledi. Oyun sonrasında öğrenciler ve öğretim üyeleriyle yapılan samimi sohbetlerde sanat eğitiminin evrensel dili ve kültürel bağları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Urumiye Üniversitesi'nde sanatsal diyaloglar

Ziyaretlerin son durağı Urumiye Üniversitesi Sanat, Mimarlık ve Şehir Planlama Fakültesi oldu. Fakülte Dekanı Morteza Khosrovnia ve akademisyenlerle yapılan görüşmelerde, iki kurum arasında öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak atölye ve sempozyumlar, uluslararası sergi projeleri gibi birçok başlıkta işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmelerin, Türkiye ve İran arasında sanat temelli yeni bir akademik köprünün temellerini attığı vurgulandı.

"Sanat, ülkelerin ortak dillerindendir"

Ziyaret programını değerlendiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, sanatın uluslararası alandaki birleştirici gücüne dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Sanat, dillerin ötesinde bir dildir; kültürleri birbirine yaklaştıran, insanlığın ortak vicdanını diri tutan en güçlü köprüdür. Tebriz ve Urumiye ziyaretlerimizde gördük ki, sanat aynı zamanda diplomatik bir değerdir de. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, Rektörümüz Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun vizyonu doğrultusunda coğrafyamızın kadim sanat mirasını evrensel düzeyde paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye ile İran arasındaki bu yeni sanatsal işbirliği, iki ülkenin sanat dünyasını birbirine daha da yakınlaştıracaktır." - ERZURUM