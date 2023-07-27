Artvin Barosu, Artvin Belediyesiyle "Adli Yardım Projesi" Protkolu İmzaladı

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçinle bir araya gelerek, Artvin Belediyesi ile Artvin Barosu arasında 'Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi' protokolü imzaladı. Baro Başkanı Ayla Varan, "Baro olarak şiddete uğrayan ve şiddet mağduru kadınlara yönelik, hukuki yardım sağlıyoruz ama ne yazık ki ekonomik yetersizlikten dolayı, alanda bize başvuran kadınlarımıza da avukatlık desteği veremez hale geldik ve Sakarya Baro Başkanımızla bir proje geliştirerek 'Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi' geliştirdik" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçinle bir araya gelerek, Artvin Belediyesi ile Artvin Barosu arasında 'Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi' protokolü imzaladı. Baro Başkanı Ayla Varan, "Baro olarak şiddete uğrayan ve şiddet mağduru kadınlara yönelik, hukuki yardım sağlıyoruz ama ne yazık ki ekonomik yetersizlikten dolayı, alanda bize başvuran kadınlarımıza da avukatlık desteği veremez hale geldik ve Sakarya Baro Başkanımızla bir proje geliştirerek 'Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi' geliştirdik" dedi.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle Baroların dezavantajlı guruplara vermiş olduğu hukuki desteği veremez hale gelmeleri sonrasında Sakarya Barosu ve Artvin Barosunun ortaklaşarak hayata geçirdiği 'Baro ve Belediye İş Birliği ile Adli Yardım Projesi'nin ilk ayağı Artvin Belediyesiyle yapıldı.

"DEZAVANTAJLI GURUPLARA AVUKATLIK DESTEĞİNİ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Artvin Baro Başkanı Ayla Varan şunları söyledi:

"Bugün kıymetli Artvin Belediye Başkanımızı yönetim kurulumuzla birlikte ziyaret ettik ve daha öncesinde bu ziyaretle ilgili görüşmemizin amacını Belediye Başkanımızla görüşmüştük. Şöyle bizim kamudan doğan yükümlülüklerimiz var yani avukatlık mesleği savunma ve hak arama mesleği ve biz bunu yapabilmek için de belli fonlarla ve ilgili komisyonlarla CMK gibi, yardım komisyonu gibi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi CMK kısmını Maliye Bakanlığıyla çeşitli mücadelelerle birlikte iyi bir noktaya getirebildik ve ondan da genç meslektaşlarımız huzurlu ve mutlu değiller elbette ama. Adli yardım konusunda ise konumuz adalete erişimin gittikçe zorlaştığını görebiliyoruz. Vatandaşlarımız için Baromuz tarafından ücretsiz avukatlık hizmeti veriyoruz. Bu bizim kanunlardan doğru bir yükümlülüğümüz ve adli yardım yönetmenliğiyle ayrıntıları düzenlenmiş olan bir husus. Bu konuda elbette Barolar Birliğinden destek alıyoruz ancak son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar yüzünden yapamaz olduk. Hukuki yardımlarımızı daraltarak, sadece son zamanlarda şiddete uğrayan, şiddet mağduru kadınlara yönelik şiddete uğrayan kadınlarımıza yönelik yardım yapabiliyoruz ama orada da yetersiz kaldık ve ne yazık ki ekonomik yetersizlikten dolayı, alanda bize başvuran kadınlarımıza da avukatlık desteği veremez hale geldik.

"BELEDİYELER DE ADALETE ERİŞİM KONUSUNDA GÖREVLİ"

Böyle olunca bir proje geliştirdik ve Sakarya Baro Başkanımla birlikte özellikle kendisi bu projenin beyin takımında yer alıyor. Kanuni alt yapısını araştırdığımızda, Belediyelerin hatta Özel İdarelerin bu adli yardımın vatandaşa sağlanması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını destekleyebileceğini ki bununda yasal zemininde yapılabileceğini tespit ettiğimizde, sayın Demirhan başkanıma geldim ve kendileri bizi çok güzel karşıladılar. Adli yardım konusunu layıkıyla yerine getirebilmemiz için, Belediyenin de sorumlu olduğu bilinciyle davranış geliştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilikte vatandaşın adalete erişimi esastır çünkü hak arama özgürlüğü her şeyin üstündedir, takdir ederseniz ki. Biz bir Protokol hazırladık ve alandaki kadınlara ulaşacağız. Baro olarak daha önceden de alanlara gittik projeyi tanıtmak için ama gücümüz yetmedi ve dolayısıyla projeyi hayata geçiremedik. Şimdi Belediyelerle ve hatta Artvin'deki diğer Belediyelerle görüştük ve onlarda da olumlu dönüşlerin olacağını düşünüyorum. Onlar da sosyal belediye olma yükümlülüklerini yerine getirecekler ve dolayısıyla birlikte çok güzel şeyler yapacağız ve buyurun başkanım."

"SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ADALETE ERİŞİM ESASTIR"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise şunları söyledi:

"Ayla Hanım zaten söyledi ama ve şöyle CMK'nın dışındaki dezavantajlı guruplara savunma hakkının verilebilmesi için, kendi Baro bütçelerinin tümüyle yeterli olmadığını ve yeterli olsa bile daha iyi savunma yapabilmek için ekonomik bir havuz oluşturmak için bir projelerinin olduğunu söylediler. Bizim de yaklaşımımız olumlu yönde oldu ve Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen bir şekilde bizde katkı sunmak için adım atacağımızı ve çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Ayla Hanımın da söylediği gibi toplumda dezavantajlı guruplar var ve bu konuda kadınlarımız çok daha dezavantajlı durumda. Özellikle ekonomik özgürlüğü olamayan kadınlarımız daha çok sıkıntıdaki kendilerinin projelerinin de kadınlar daha da ağırlıklı, şiddet gören, tacize uğrayan kadınlara yönelik önceliği vereceklerini söyleyince bizde sosyal demokrat bir belediye olarak önce şifa yen uzlaştık, sonrasında da haziran ayında meclisimize getirdik ve ilk etapta kısmi ödemeler yaparak ve bir yıllık bütçeden 350 bin lira yardım edeceğimizi karar altına aldık. Bu az da olabilir ama bizim bütçemiz buna yeterli geliyor ve Belediye Meclisimizde bütün siyasi partilerimizin desteğiyle kabul edilmiştir ki bunun içinde ayrıca Meclis'imize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizi aydınlatıp yol gösterdiği için de Artvin Baro Başkanımıza ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum."