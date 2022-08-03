Ardahan haber! CHP Posof İlçe Başkanı Ocak: "Gürcü Larisi 6 Lari. 25-30 Yıllık Bir Devlet Olan Gürcistan'da Küresel Kriz Yok Mu?"

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan'da CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, "Bir Gürcü Larisi bizim 6 TL. İki ya da üç yıl önce, pandemiden önce; Posoflu hemşerilerimiz akaryakıt almak için Gürcistan'a giderdi, sebze meyve almak için Gürcistan'a giderdi. Çünkü fiyatları çok cazipti ve bizim yarı fiyatımıza denk gelirdi. Şimdi 6 liraya çıktığı için 1 Lari, artık hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sadece Gürcüler gelip buradan mal alıp götürmesi lazım başka da bir çözüm gözükmüyor, yani paramızın bir değeri yok. Elbette küresel bir sıkıntı var, gıdada bir sıkıntı var. 25-30 yıllık bir devlet olan Gürcistan'da bu küresel kriz yok mu?" dedi.

Ardahan'da CHP Posof İlçe Başkanı Erkan Ocak, ilçesinin sorunlarını değerlendirdi. Ocak, "Posoflunun en büyük beklentisi Ilgar Dağı Tüneli'dir. Ilgar Dağı Tüneli 2017 yılının mart ayında temeli atılmasına rağmen, 29 Ekim 2019'da açılması planlanıyordu. Aradan 3-4 yıl geçmesine rağmen yapılan tünel 350-400 metre civarında. Posoflu çok büyük hayal kırıklığına uğradı, beklentisine ulaşamadı" diye konuştu. Ocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İKİ TANE DOĞAL GAZ HATTI GEÇMESİNE RAĞMEN DOĞAL GAZ VERİLMİYOR"

"Doğal gaz beklentimiz var, 2014 Mahalli İdareler seçiminde dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız Posofluya bir söz verdi. Belediyeyi AKP'ye teslim edin doğal gazınız gelecek diye. O 2014 bu da 2022 halen daha Posoflu beklemekte. Doğal gazda herhangi bir çalışma yok. Şu andaki çalışma sadece altyapı çalışması. Kanalizasyon ve su atık su diyelim, doğal gaz için herhangi bir çalışma yok gözüküyor. Posoflunun çok büyük beklentisi var doğal gazdan. Kömürün tonu 7 Bin TL, burası kış memleketi en küçük ev bile iki ton kömür yakmakta insanlar geçinmekte zorlanıyor. İki tane doğal gaz hattı geçmesine rağmen doğal gaz verilmiyor en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu."

"SINIR KAPIMIZ VAR, SINIR TİCARETİ YAPAN ARKADAŞIMIZ VE ESNAFIMIZ YOK"

İlçemizde Sınır kapımız var, sınır ticareti yapan arkadaşımız ve esnafımız yok. Bunların sebepleri ve nedenleri var. Sınır kapımız var fakat alt birimlerimiz yok, TSE'miz yok, İSO'muz yok, ihracatçılar birliğimiz yok ve bir sürü birimlerimiz yok. Veteriner yok, lojistik merkezimiz yok, serbest bölgemiz yok bunlar olmayınca insanlar sınır ticareti yapamıyor. Şimdi kapıda da bir inşaat çalışması devam ediyor, İnşaat çalışmasından dolayı 2 aydır gümrük kapımız tamamen kapandı. Yeni açılmasına rağmen inşaattan dolayı giriş çıkışlarda sınırlı sıra mevcut, şoförler sırada perişan durumda. Hem Türkiye tarafından dolu ihracat tırları hem Gürcü tarafından boş araç tırlarında çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla Ardahan ve Posoflu gümrük kapısını da kullanamıyor bu da ayrı bir sorun.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE ZANNEDİYORUM POSOF'TA HAYVAN SAYISI YÜZDE 50 AZALACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Posof'un başlıca gelir kaynağı hayvancılık ve arıcılık, hayvancılık yapan arkadaşlarımızın hiçbir tanesi memnun değil. Hayvancılık yapanlar yavaş yavaş hayvan sayısını azaltıyor ekonomik sebeplerden dolayı satmak zorunda kalıyor. Sattığının yerine yeniden üretimi de yok. Girdiler pahalı mazot pahalı insanlar ot saman bulamıyor. Hayvancılık yapmaktan da yavaş yavaş elini ayağını çekiyor. Birkaç yıl içinde zannediyorum Posof'ta hayvan sayısı yüzde 50 azalacak gibi görünüyor. Arıcılıkta da aynı sorunlar var, Arıcılıkta da ekonomik kriz herkesi etkilediği gibi arıcılık yapan arkadaşlarımızı da etkiledi. Şekerin kilosu 30 TL, arı kışın şeker yemek zorunda, arıcı zorlanıyor, çözüm bulunamıyor. Dolayısıyla Posof'ta bir göç var yıllardır bu göç var ve kesemediğimiz için bu sorunlardan dolayı da göç vermeye devam edeceğiz nüfus olarak azalıyoruz Posof kendine yetemiyor nüfus olarak sıkıntılarımız var.

"YAPTIM OLDU ZİHNİYETİNDEN YAPILAN BİRÇOK YATIRIM VAR"

Hükümetin İktidarın mali idarelerin bu konulara el atması gerekiyor. Uzun zamandır 2 dönemdir Belediyemiz AKP'de 3-4 dönemdir milletvekilimiz AKP'li böyle olmasına rağmen Posof hak ettiği değeri bulamıyor hak ettiği yatırımı alamıyor. Yapılan yatırımların birçoğu yanlış bana göre, yaptım oldu zihniyetinden yapılan birçok yatırım var daha sonraki röportajımda bunları dile getireceğim. Tarımımız sürekli değer kaybediyor, Gürcistan 25 - 30 yıllık bir devlet olmasına rağmen şu anda bir Gürcü Larisi bizim 6 TL. İki ya da üç yıl önce pandemiden önce Posoflu hemşerilerimiz akaryakıt almak için Gürcistan'a giderdi sebze meyve almak için Gürcistan'a giderdi çünkü fiyatları çok cazipti ve bizim yarı fiyatımıza denk gelirdi. Şimdi para 6 liraya çıktığı için 1 Lari artık hiçbir şeyi değeri kalmadı. Sadece Gürcüler gelip buradan mal alıp götürmesi lazım başka da bir çözüm gözükmüyor, yani paramızın bir değeri yok.

"25-30 YILLIK BİR DEVLET OLAN GÜRCİSTAN'DA NEDEN KÜRESEL KİRİZ YOK"

Elbette küresel bir sıkıntı var gıda da bir sıkıntı var bunu hepimiz görüyoruz fakat şimdi bakınca düz mantık bakıyoruz biz diyoruz ki, az önce bahsettim, 25-30 yıllık bir devlet olan Gürcistan'da bu küresel kriz yok mu? Şimdi mazot diyelim litresi Gürcü parası ile bahsedeceğim iki yıl evvel 2,50 Lari iken şu anda 3,20 civarında yani artış bir Lari civarında. Bizde 7 ay evvel 6,50 ile 7.00 TL olan mazotun litresi şimdi 30 TL şimdi bakınca bizde yüzde 200 yüzde 300 artmasına rağmen orda yüzde bir yüzde ikilik bir artışla devam ediyor. Bu gıda da aynı diğer sektörlerde de aynı özellikle enerji sektöründe. Gürcistan gerçekten ucuz. Doğal gaz ucuz, elektrik ucuz, mazot tabii kendi para birimine kıyaslayınca zamlarda cüzi miktarda yüzde 10 yüzde 15 civarında bizde olduğu gibi yüzde yüz elli yüz yetmiş değil bunu da anlamış değilim" dedi.