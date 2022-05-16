Ardahan'da Bu Yıl Yeni İnşaat Başlamadı - Haberler

ARDAHAN (ANKA) -

ÖZKAN KARAKAYA

Ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle Ardahan'da inşaat sektörü tamamen durdu. Bu yıl Ardahan'da hiç inşaat ruhsatı alınmadı. Ardahan'da uzun süredir inşaat sektöründe çalışan Saim Erol, "Fiyatların düşürülmesi gerekiyor. 2021 yılında Ardahan'da inşaat için tek bir ruhsat alınmış. Önceki yıllarda en az 20 ila 30 inşaat yapılıyordu. Şu anda devlet ve kamu sektöründe de inşaatlar durmuş durumda" dedi.

Ardahan'da özellikle demir, çimento, nakliye ve işçilik giderlerini karşılayamayan yüklenici firmalar, yeni inşaat projelerine başlamadı. Mevcut kamu yatırımları ise fiyatlar güncellenmediği için beklemeye alındı.

"SANİYELİK FİYAT DEĞİŞİMLERİ YAŞANIYOR"

Ekiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ekiz, "İstanbul Beylikdüzü ve Esenyurt'ta inşaat işi yaparken 2013'ten bu yana Ardahan da faaliyet göstermekteyiz. Bildiğiniz gibi inşaat maliyetleri çok yüksek. Daha doğrusu inşaatları durdurma noktasına getirmişler. Artık mal alamaz duruma geldik. Çünkü sabah kalkıyoruz bir fiyat, akşam yatıyoruz bir fiyat; saniyelik fiyat değişimleri yaşanıyor. Bu da inşaat yapanları çok zor durumda bırakıyor. Ardahan genelinde baktığımızda, hiç ruhsat alınmamış. Şu anda devam eden bizim bir inşaatımız var, onun ruhsatını da biz 2021'de aldığımız için projemizi zor şartlar altında tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

"YENİ PROJE YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İnşaat sektörünün canlanması için fiyatların düşmesini beklediklerini belirten Ekiz, "İnşaat sektöründe fiyatların tamamen düşmesi lazım ki bir müteahhit çalışmalarına devam edebilsin. Bu fiyatlar altında bir müteahhittin çalışma şansı yok. Bu fiyatlar da vatandaşa yansıyor, çünkü bir işin girdi maliyetleri var. Bir müteahhit, metrekaresini 5 bine mal ettiği zaman 6 bine satması lazım ki ayakta durabilsin. Biz de elimizdeki proje haricinde başka bir proje düşünmüyoruz. Ta ki maliyetler belirli bir zemin tabanına oturana kadar" diye konuştu.

" GEÇEN SENE 300 BİNE ALABİLİRKEN ŞİMDİ 800 BİNE BİLE ALAMIYOR"

Ardahan'da uzun süredir yüklenici olarak inşaat sektöründe çalışan Saim Erol ise inşaat sektörünün can çekiştiğini belirterek şunları söyledi:

"2010'dan beri Ardahan'da, inşaat sektöründe yükleyici firma olarak taşeronluk yapıyorum. Geçmişte zaman zaman Ardahan'da yoğun süreçlerden geçtik. İnşaat maliyetleri neredeyse sıfırdı. Herkes inşaatlara başlıyordu ve biz de yoğun bir şekilde çalışıyorduk ama geçen yıldan bu yana inşaat sektörü tamamen durma noktasına geldi. Alım gücü ve girdi fiyatları da yükselince hem alım gücü düştü hem de yapma olanakları düştü, o yüzden zor zamanlar geçiriyoruz. İnşaatların yapılabilmesi için kesinlikle maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Ucuzluğa kaçılacak bir durum yoktur. Demirin fiyatları ve betonun metre küp fiyatları almış başını gitmiş, maliyetlere nasıl yetiştirebiliriz? Vatandaş ne yapsın? Geçen sene 3 artı 1 daireyi 300 bine alabilirken şimdi 800 bine bile alamıyor. Bu fiyatların ortaya çıkmasının sebebi girdilerin fazla olmasından dolayıdır. İnşaat sektörü bir sürü konuyu da içinde barındırıyor, bin bir kalemi içinde barındıran bir sektördür. Türkiye'de inşaat sektörü bitme noktasına gelmişse bu da çöküş demektir. Yetkililerin bir an önce bu konuyu ele almaları gerekiyor. Fiyatların düşürülmesi gerekiyor. 2021 yılında Ardahan'da inşaat için tek bir ruhsat alınmış. Önceki yıllarda en az 20 ila 30 inşaat yapılıyordu. Şu anda devlet ve kamu sektöründe de inşaatlar durmuş durumda."