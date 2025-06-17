Antalya Valisi Şahin, Kepez Kavşağı'nın Temmuz'da Açılacağını Açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Dayanışma Grubu'nun bu haftaki toplantısının konuğu oldu. Vali Şahin, "Antalya'nın komşu illerle bağlantısı noktasında son derece önem arz eden Kepez Kavşağı'nda şu anda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor" dedi.

Kurulduğu günden bu yana birbirinden önemli isimleri toplantılarından misafir eden Antalya Dayanışma Grubu'nun (ADG) bu haftaki konuğu Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu. Su Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Antalya gündemi, sorunlar ve çözüm önerileri ile projeler hakkında bilgiler veren Vali Şahin, Antalya'nın başta turizm ve tarım olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Şahin, kentin huzuru, güvenliği ve refahı için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

'Kepez kavşağı temmuzda açılıyor'

Antalya'da trafiğin son dönemde önemli bir problem haline geldiğini söyleyen Vali Hulusi Şahin, bu doğrultuda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. 4 önemli kavşak projesi ile şehir içi trafiğin rahatlayacağını ifade eden Vali Şahin, "Antalya'nın komşu illerle bağlantısı noktasında son derece önem arz eden Kepez Kavşağı'nda şu anda önemli bir yol kat edildi. Temmuz ayı itibariyle kullanıma açılması planlanıyor. Daha sonra diğer kavşaklardaki çalışmalar hızlandırılacak" şeklinde konuştu.

EXPO alanı

Grup üyelerinden gelen soru üzerine EXPO alanının geleceği hakkında da bilgiler veren Vali Şahin, "100 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bu alanla ilgili son günlerde medyada da sıklıkla görüşler belirtiliyor. Üniversite olarak kullanılmasını isteyen var, Silikon Vadisi tarzında bir bilişim merkezi kurulmasını öneren var. Şu an için atılan bir adım yok. Ama benim düşüncem tarımı içeren tema park olarak kullanılması yönünde. Ancak bunun için de ciddi bir yatırıma ve yatırımcıya ihtiyaç var" dedi.

Kaleiçi ve Mendirek çalışmaları

Antalya için Kaleiçi'nin çok önemli olduğunu anlatan Vali Hulusi Şahin, "Kaleiçi ile ilgili projelerimiz var. Bir tabela kirliliği de söz konusu. Bununla ilgili Kaymakamımız çalışma yapıyor. Pilot bölge olarak kendimize bir sokak belirledik. İlk olarak burada çalışma yapacağız. Bu tabela kirliliğinin önüne geçmek istiyoruz. Ayrıca Mendirek ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki sorunun farkındayız ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi. Toplantı, plaket takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ANTALYA