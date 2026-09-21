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Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı

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Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK’ya gönderdiği gizli müzekkere, dev "fon soruşturması"nın perde arkasını ortaya çıkardı. Borsa İstanbul’da hisse değerlerinde 100 kata varan anormal artışlar tespit eden Başsavcılık; fonlar üzerinden yapılan manipülatif alımları, şirketlerin öz kaynakları ile borsa fiyatları arasındaki devasa uçurumu ve piyasa dolandırıcılığı şüphesini tek tek sıralayarak SPK’dan üç maddelik özel inceleme istedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkereyle Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemleri bildirdi.
  • Başsavcılık, bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata varan artışlar tespit edildiğini ve bu hareketlerin anormal nitelikte fiyat hareketi oluşturduğunu belirterek SPK'dan kapsamlı inceleme istedi.
  • Soruşturma kapsamında şüpheli faaliyetlerle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli tedbirler uygulanmaya başlandı ve çok sayıda kişiye yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen ve son günlerde peş peşe alınan adli tedbirlerle gündeme gelen dev soruşturmanın perde arkası ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) gönderdiği kritik müzekkerede, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler tek tek sıralandı. Başsavcılık, bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışları mercek altına alırken, SPK’dan kapsamlı inceleme istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK’ya gönderdiği yazı, kamuoyunun günlerdir konuştuğu fon soruşturmasının en kritik başlangıç adımlarından biri oldu.

Başsavcılığın, soruşturmanın gizli yürütülmesini özellikle istediği yazıda, son dönemde Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif hareketlerin portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin ihbarların bulunduğu, bunun yanı sıra savcılık tarafından da resen incelemeler yapıldığı belirtildi.

HİSSELERDE “100 KATA VARAN” ARTIŞ MERCEK ALTINDA

Müzekkeredeki en dikkat çekici tespitlerden biri, bazı hisselerde görülen olağan dışı fiyat hareketleri oldu. Başsavcılık yazısında, Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin fiyat hareketlerinin dijital ortamda takip edildiği belirtilerek, bazı hisselerin değerlerinde “yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar” meydana geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bu hareketlerin “anormal nitelikte bir fiyat hareketi” oluşturduğu değerlendirilirken, söz konusu hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığına dikkat çekildi.

Savcılığın değerlendirmesine göre, fonların gerçekleştirdiği yoğun alımlar bir taraftan ilgili şirket hisselerinin fiyatlarını yükseltirken, diğer taraftan bu hisseleri portföyünde bulunduran fonların değerlerinde de artış oluşturuyordu.

BAŞSAVCILIK, SPEKÜLATİF HİSSELERİ VE İŞLEM YAPAN FONLARI İNCELEMEYE ALDI

Başsavcılık, soruşturmanın o aşamasında inceleme altında bulunan şirket ve hisseleri SPK’ya tek tek bildirdi. Savcılığın SPK’ya gönderdiği müzekkerede yalnızca hisseler değil, söz konusu hisselerde önemli alımlar gerçekleştirdiği belirtilen fonlar da yer aldı. Yazıda belirli fonlar aracılığıyla inceleme konusu hisselerde ciddi miktarda alım yapıldığı belirtildi.

Yazıda, bazı fon sahiplerinin incelemeye konu hisselerde bireysel olarak alım yaptıkları, bu alımların oluşturduğu talebin hisse değerinin yükselmesine neden olduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse fiyatında yeni bir yükseliş hem de fon değerinde artış meydana geldiği yönündeki tespitlere yer verildi.

Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte değerlendirildiği belirtilen müzekkerede, bazı hisselerin işlem gördüğü fiyatlarla şirketlerin mali göstergeleri arasında “uçurum niteliğinde” fiyat farkı bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Başsavcılık, ortaya çıkan fiyat artışlarının ilgili şirketlerin faaliyetleri ve ekonomik konumlarıyla açıklanamayabilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek, yapay fiyat artışları üzerinden ciddi miktarda menfaat sağlanmış olabileceği üzerinde durdu.

“PİYASA DOLANDIRICILIĞI” ŞÜPHESİ VE SPK’YA 3 KRİTİK TALEP

Müzekkerede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçuna da açıkça atıf yapıldı. Savcılık, incelemeye konu işlemlerin; sermaye piyasası araçlarının fiyatı, fiyat değişimleri, arz ve talebine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen işlemler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin araştırılmasını istedi.

Başsavcılık, gönderdiği gizli müzekkereyle SPK’dan üç temel konuda işlem yapılmasını talep etti. İlk olarak, müzekkerede belirtilen şirketler ile bu şirketlerde pay sahibi olan fonlar hakkında SPK nezdinde hâlihazırda yürütülen bir araştırma bulunup bulunmadığının bildirilmesi istendi.

İkinci olarak, Kurul tarafından henüz bir inceleme yapılmıyorsa, şirketlerin gerçek değerleri ile piyasada oluşan hisse fiyatları arasındaki fark dikkate alınarak manipülatif eylem bulunup bulunmadığı yönünde çalışma yapılması talep edildi.

Üçüncü olarak ise SPK’nın ihtiyaç duyması hâlinde soruşturmayla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Başsavcılıktan talep edebileceği bildirildi.

MÜZEKKEREDE “SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLSÜN” VURGUSU YAPILDI

Müzekkerenin son bölümünde soruşturmanın hassasiyetine özellikle vurgu yapıldı. Başsavcılık, “soruşturmanın gizli yürütülmesi” gerektiğini belirterek, Türkiye’nin finansal sisteminin güvenilirliğinin, yatırımcıların korunmasının ve sermaye piyasalarının şeffaf, likit ve güvenli şekilde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

SPK tarafından yapılacak incelemeler sonucunda elde edilecek tüm bilgi ve belgelerin de ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.

19 Ağustos tarihli bu kritik müzekkereyi takip eden süreçte soruşturma derinleştirildi. Yapılan mali incelemeler ve tespitlerin ardından şüpheli faaliyetlerle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında adli tedbirler uygulanmaya başlandı ve çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Böylece kamuoyunun son günlerde operasyonlar, mali incelemeler ve yurt dışına çıkış yasaklarıyla takip ettiği “fon soruşturmasının” yaklaşık bir ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK’ya gönderdiği bu kritik yazıyla tetiklendiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bu millet geri zekalımı. Neden spk ya soruşturma açılmıyor. Hırsızlığa göz yumanların hesapları neden incelenmiyor. Sizde hiç mi Allah korkusu yok

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Haber YorumlarıBAYCAN:

Borsada hisseler taban taban gidiyor ,KTLEV Tera ve Pusula dedikodu ve açıklamaları yapıldığından beri borsadaki tüm kâğıtlar özellikle KTLEV günlerdir TAVAN paramız bitti ,ben küçük yatırımcıyım 30 yıllık emeğim var paramda Niye hisseyi tahtaya kapatmadınız SPK NE İŞE YARAR TÜM SPK YÖNETİCİLERİNİ SORGULAYIM GÖZALTINA ALIN İŞLEM YAPIN BELKİ FETÖ CÜ ONLAR YOKSA KORUNUYORLARMI VAŞ BİR ŞEY GELMİYOR AKLIMIZA NİYE HERGÜN TABAN TABAN TABAN TABAN TABAN TABAN TABAN TANAN TABAN TABAN YİYORUZ KABUL EDİLEMEZ

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Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Millet dişinden tırnağından artırdığını enflasyon korkusuyla hisseye yatırdı zaten küçük yatırımcı bişey kazandığı yok bişeydenee haberi yok köpek balıkları tuzak kurmuş olan küçük yatırımcıya oldu milleti soymaktan bıkmadılar bir türlü

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Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Bu artışlar olurken SPK uyuyor muydu neden bu anormal artış düşüşleri görüp müdahale etmedi. SPK nın görevi ne?

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