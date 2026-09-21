Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

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Real Madrid'de Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından hakem yönetimine yönelik eleştiriler sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonundaki sert açıklamalarının ardından bu kez kulübün resmi televizyon kanalı tartışmalı pozisyonları gündeme taşıdı.

"ATLETİCO 9 KİŞİ KALSAYDI NE OLURDU BİLMİYORUZ"

Real Madrid TV'deki yayında Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda kırmızı kart görebileceği savunuldu. Kulüp televizyonunda, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU LİGDEN KALKIP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

Yayında hakem Ortiz Arias'ın bazı görüntüleri de gündeme getirildi. Real Madrid TV, yaşanan kararların ardından taraftarların LaLiga'ya yönelik tepkisinin arttığını savundu. Kulüp televizyonunda ayrıca hakem yönetimine ilişkin eleştiriler sertleştirilerek "Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

"REAL MADRİD'E BAŞKA BİR ÖLÇÜ VAR"

Real Madrid TV, bazı pozisyonların Real Madrid aleyhine farklı değerlendirildiğini öne sürdü. Yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor" değerlendirmesi yapıldı. Fede Valverde'ye yapılan müdahale ve Real Madridli Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kart da tartışılan pozisyonlar arasında gösterildi.

"FUTBOLU KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Kulüp televizyonu, hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini savunarak futbolun saha içi bölümünün konuşulmasının anlamlı olmadığını belirtti. Yayında "Futbol üzerine tartışmanın bir anlamı yok" ifadeleri kullanıldı.