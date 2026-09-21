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Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz

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Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
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Atletico Madrid derbisini 2-1 kaybeden Real Madrid'de hakem kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Jose Mourinho'nun ardından Real Madrid TV de tartışmalı pozisyonları gündeme getirerek Atletico'nun dokuz kişi kalabileceğini savundu ve hakem yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

  • Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından kulübün resmi televizyon kanalı Real Madrid TV'de hakem yönetimini eleştirdi.
  • Real Madrid TV, Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda kırmızı kart görebileceğini ve dokuz kişi kalması halinde maçın sonucunun değişebileceğini savundu.
  • Real Madrid TV, Fede Valverde'ye yapılan müdahale ile Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kartın Real Madrid aleyhine farklı değerlendirildiğini öne sürdü.

Real Madrid'de Atletico Madrid karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından hakem yönetimine yönelik eleştiriler sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonundaki sert açıklamalarının ardından bu kez kulübün resmi televizyon kanalı tartışmalı pozisyonları gündeme taşıdı.

"ATLETİCO 9 KİŞİ KALSAYDI NE OLURDU BİLMİYORUZ"

Real Madrid TV'deki yayında Atletico Madrid'in bazı pozisyonlarda kırmızı kart görebileceği savunuldu. Kulüp televizyonunda, "Atletico Madrid dokuz kişi kalsaydı maçın nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU LİGDEN KALKIP GİTMEK İSTİYORSUNUZ"

Yayında hakem Ortiz Arias'ın bazı görüntüleri de gündeme getirildi. Real Madrid TV, yaşanan kararların ardından taraftarların LaLiga'ya yönelik tepkisinin arttığını savundu. Kulüp televizyonunda ayrıca hakem yönetimine ilişkin eleştiriler sertleştirilerek "Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz" ifadelerine yer verildi.

"REAL MADRİD'E BAŞKA BİR ÖLÇÜ VAR"

Real Madrid TV, bazı pozisyonların Real Madrid aleyhine farklı değerlendirildiğini öne sürdü. Yayında, "Real Madrid'e karşı başka bir ölçü var. Real Madrid'in eşit şartlarda mücadele etmesine izin verilmiyor" değerlendirmesi yapıldı. Fede Valverde'ye yapılan müdahale ve Real Madridli Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kart da tartışılan pozisyonlar arasında gösterildi.

"FUTBOLU KONUŞMANIN ANLAMI YOK"

Kulüp televizyonu, hakem kararlarının karşılaşmanın önüne geçtiğini savunarak futbolun saha içi bölümünün konuşulmasının anlamlı olmadığını belirtti. Yayında "Futbol üzerine tartışmanın bir anlamı yok" ifadeleri kullanıldı.

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