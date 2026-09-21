'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, trafik kazaları üzerinden kurulduğu iddia edilen yönlendirme sistemindeki para trafiğini gözler önüne serdi.

SEDDK'nin (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ihbarıyla harekete geçilen soruşturmanın temelinde, trafik kazası geçiren vatandaşların kaza, kimlik ve iletişim bilgilerinin hukuka aykırı yollarla elde edildiği; bu kişilere çağrı merkezleri üzerinden ulaşılarak belirli avukatlara vekalet vermelerinin sağlandığı iddiası bulunuyor. “Alo Kaza”, “Alo Tutanak” ve “Alo Trafik Kazası” adıyla faaliyet gösteren yapılar ile bağlantılı sigorta ve ekspertiz şirketlerinin avukatlara müvekkil sağlayan aracılar olabileceği değerlendiriliyor.

BAŞVURULAR ÜZERİNDEN 5 MİLYAR TL'LİK VEKALET ÜCRETİ

Rapordaki en dikkat çekici mali veriler, avukat Orhan D.’ye ilişkin tespitlerde yer aldı. MASAK verilerine göre D.’nin 1 Ocak 2022 ile 12 Eylül 2026 tarihleri arasındaki toplam bankacılık işlem hacmi yaklaşık 24,47 milyar TL’ye ulaştı. Hesaplarına yaklaşık 12,30 milyar TL girerken, hesaplarından 12,18 milyar TL çıktı. Orhan D.’nin söz konusu dönemde 19 bin 231 farklı kişiden para aldığı, 197 bin 902 farklı kişiye ise para gönderdiği belirlendi. İşlemlerin 48 farklı banka ve 62 ayrı hesap veya IBAN üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca hesaplarda 73,7 milyon TL nakit yatırma ve 69,9 milyon TL nakit çekme işlemi tespit edildi. SEDDK ihbarında ise Orhan D.’nin 2023 yılının başından itibaren Sigorta Tahkim Komisyonuna yaklaşık 175 bin başvuru yaptığı ve bu başvurular üzerinden yaklaşık 5 milyar TL vekâlet ücreti aldığı ileri sürüldü. Raporda, bu rakamın MASAK’ın bağımsız tespiti olmadığı, ihbarda yer alan bir iddia olduğu özellikle belirtildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİYLE MİLYARLARCA LİRALIK HAREKET

Orhan D.’nin hesaplarındaki sigorta kaynaklı para hareketleri de dikkat çekti. Rapora göre D.’nin Quick Sigorta ile yaklaşık 842,9 milyon TL, Türkiye Sigorta ile 632,8 milyon TL, Anadolu Sigorta ile 615,5 milyon TL ve Allianz ile 593,5 milyon TL işlem hacmi bulunuyor. Sigorta Tahkim Komisyonu ile gerçekleştirilen işlemlerin hacmi ise yaklaşık 570,7 milyon TL olarak belirlendi. Orhan D.’nin hukuk faaliyetlerinin yanında gıda, tekstil, bilişim, otomotiv, mobilya, kozmetik ve enerji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 14 şirketle ortaklık veya yöneticilik bağlantısının bulunduğu aktarıldı. Bu şirketlerden Adoba Gıda ile yaklaşık 748,5 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, şirketin satış kayıtlarında D.’ye yaklaşık 324,35 milyon TL tutarında mal veya hizmet satıldığı görüldü.

"ALO KAZA" ŞİRKETİNDE 1,47 MİLYAR TL’LİK HACİM

Soruşturmanın merkezindeki yapılardan biri olarak gösterilen Alokaza Yazılım’ın toplam bankacılık işlem hacminin yaklaşık 1,47 milyar TL olduğu belirlendi. Şirketin en yüksek hacimli iki karşı tarafının avukat Mustafa Ö. ve Tahsin A. olduğu kaydedildi. Alokaza Yazılım ile Mustafa Ö. arasında yaklaşık 458 milyon TL, Tahsin A. arasında ise yaklaşık 394,5 milyon TL işlem gerçekleştirildi. Şirketin soruşturma kapsamında incelenen kişilerle toplam para transferi yaklaşık 1,11 milyar TL’ye ulaştı. Mustafa Ö.’nün toplam bankacılık işlem hacmi de yaklaşık 1,42 milyar TL olarak hesaplandı. Bunun 718,3 milyon TL’sini hesaplara giren, 696,3 milyon TL’sini ise hesaplardan çıkan paralar oluşturdu. SEDDK ihbarında Ö.’nün Alo Kaza bağlantılı şirketlere yaklaşık 107 milyon TL aktardığı ileri sürüldü.

"ALO KAZA" BAĞLANTILI ŞİRKETLERE 260 MİLYON TL

Tahsin A.’nın 15 Ocak 2024 ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Alo Kaza bağlantılı şirketlere yaklaşık 260,18 milyon TL gönderdiği belirtildi. A.’nın Alokaza Yazılım ile yaklaşık 394,5 milyon TL, Greyder Sigorta ile de 54,1 milyon TL işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca ödeme kuruluşu Moka üzerinden yaklaşık 40,4 milyon TL çıkış gerçekleştirildiği kaydedildi. Raporda A.’nın yalnızca bir şirketle değil, Alo Kaza, Alo Tutanak ve Greyder eksenindeki birden fazla şirketle yüksek hacimli ve çift yönlü mali ilişkisinin bulunduğuna dikkat çekildi.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN HESAPLARINDA 675 MİLYON TL

Alo Kaza, Alo Tutanak, Alo Trafik Kazası, Eksperim ve C Plus gibi şirketlerle bağlantısı bulunduğu belirtilen Zeynep Berrak Ç.’nin kişisel hesaplarında yaklaşık 675,8 milyon TL’lik transfer hacmi belirlendi. Ç.’nin hesaplarına yaklaşık 344,75 milyon TL girerken, hesaplardan 331,04 milyon TL çıktı. Ayrıca 21,38 milyon TL nakit yatırma ve 11,59 milyon TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Şirketlerin ortak ve yöneticilerinden Orçun C.’nin kişisel hesaplarında ise yaklaşık 135,9 milyon TL’lik işlem hacmi bulundu. C.’nin 2025 yılındaki işlem hacminin önceki yıla göre yaklaşık 3,7 kat arttığı ve işlemlerinin yüzde 47’sinin gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirtildi. Rapordaki en yüksek tek işlem, C. tarafından Tahsin A.’ya gönderilen 10 milyon TL oldu.

DİĞER AVUKATLARIN HESAPLARINDA DA YÜKSEK HACİM

Soruşturmada adı geçen avukat Hüseyin Onur Ö.’nün toplam bankacılık transfer hacmi yaklaşık 865,6 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Ö.’nün, avukatlara müvekkil sağladığı değerlendirilen C Plus Sigorta Aracılık Hizmetleri’ne yaklaşık 10,01 milyon TL gönderdiği belirtildi. Ö.’nün ödeme kuruluşlarına yaklaşık 14 milyon TL aktardığı, kripto varlık platformu üzerinden de yaklaşık 3,13 milyon TL’lik işlem yaptığı tespit edildi. Raporda, kripto işlemlerinin tek başına suç göstergesi olmadığı vurgulandı. Avukat Ezgi B.’nin C Plus’a yaklaşık 860 bin TL gönderdiği, Rukiye T. ile yaklaşık 7,5 milyon TL’lik çift yönlü işlem gerçekleştirdiği ve Quick Sigorta’dan yaklaşık 1,92 milyon TL aldığı kaydedildi.

PARA ŞİRKETLER VE KİŞİLER ARASINDA DOLAŞTI

MASAK raporunda, soruşturma açısından tek tek işlemlerden çok para akışının tamamının önem taşıdığı vurgulandı. Rapora göre para; avukatlardan şirketlere, şirketlerden yöneticilerine, yöneticilerden yeniden avukatlara ve aynı ağ içerisindeki diğer şirketlere aktarıldı. Savcılık, yüz milyonlarca liraya ulaşan ödemelerin hangi hizmetlerin karşılığında yapıldığını, sigorta ve tahkim kaynaklı gelirlerin bağlantılı şirketlere neden aktarıldığını ve söz konusu şirketlerin kazazedelerin bilgilerine ulaşılması ile avukatlara müvekkil yönlendirilmesinde nasıl bir rol oynadığını araştırıyor. Raporda yer alan tutarların önemli bir bölümü gelir veya kazanç değil, hesaplara giren ve çıkan paraların toplamından oluşan işlem hacmini ifade ediyor. Soruşturmada adı geçen kişiler hakkındaki iddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com