Antalya'da Günnercik Yayla Şenliği İçin Hazırlıklar Sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği' için hazırlıklar başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Günnercik'e rahat ulaşım sağlayabilmesi için yayla yollarının deforme olan bölümleri elden geçirip bozuk zeminleri düzeltiyor.

Gazipaşa'ya 55 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası'nda gerçekleştirilecek olan 3. Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği için geri sayım başladı. Doğa yapısıyla yılın dört mevsimi vatandaşların ilgi odağı olan Günnercik Yaylası'nda gerçekleştirilecek şenlikler üç gün sürecek. Şenlik için el ele veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi vatandaşların şenlik alanına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için yollarda çalışmalar başlattı.

YAYLAYA KOLAY ULAŞIM SAĞLANACAK

Dev araç filosu ile Gazipaşa Belbaşı Yaylası ile Günlercik Yaylası şenlik alanı arasındaki yol güzergahını elden geçirip deformasyona uğrayan bölümlerini modernize eden Antalya Büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan şenlik, 29-30 ve 31 Temmuz'da Gazipaşa'nın Günnercik Yaylası'nda yapılacak. Günnercik Yayla Şenliği'nde vatandaşlar yaylada kamp kurma imkanına sahip olacak.

SÜMER EZGÜ VE KUBAT KONSER VERECEK

29 Temmuz Cuma günü Sümer Ezgü ve 30 Temmuz Cumartesi günü Kubat'ın sahne alacağı şenlikte yerel sanatçılarda yer alacak, yöresel ve geleneksel oyunlar oynanacak. Şenliğin simgesi haline gelen yörük göçü 30 Temmuz cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Çocukların şenlikte doyasıya eğlenmesi için çocuk oyun grubu ve animasyon etkinlikleri ilk iki gün aktif olacak. İki gün boyunca konser sonrasında şenlik ateşi yakılacak. Şenliğin son günü sabah erken saatlerde Günnercik yaylasının sembolü olan dağa yansıyan Atatürk silüeti izlenecek.

ANKA / Yerel