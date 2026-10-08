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Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

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Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3
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Konser sırasında merdivenlerden düşerek ayağından yaralanan Merve Özbey'in tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tedavisinin üçüncü gününde hastaneden yeni bir kare paylaşarak "Gün 3" notunu düştü.

Afyonkarahisar'da verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza geçiren Merve Özbey'in tedavisi sürüyor. Konserine ara verdiği sırada merdivenlerden düşerek ayağından yaralanan ünlü şarkıcı, hastaneden yeni bir paylaşım yaptı.

KONSER ARASINDA MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Merve Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde ara verdiği sırada sahneden inerken merdivenlerden düştü. İlk müdahalesi Afyonkarahisar'da yapılan şarkıcı, daha sonra İstanbul'a dönerek kendi doktoruna başvurdu.

Kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Özbey, ilk haberlerde kolundan yaralandığı yönünde bilgiler yer aldığını ancak sorunun ayağında olduğunu belirtmişti. Ünlü şarkıcı, mümkün olduğunca kısa sürede yeniden sahneye dönmek istediğini de söylemişti. 

HASTANEDEN "GÜN 3" PAYLAŞIMI

Tedavi süreci devam eden Merve Özbey, hastaneden yeni bir kare paylaşarak fotoğrafına “Gün 3” notunu düştü. Özbey'in önümüzdeki birkaç günü dinlenerek geçireceği belirtildi. 

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