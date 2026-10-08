Haberler

Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da katıldığı törende yüz ifadeleri ve alışılmadık hareketleriyle dikkat çeken kırmızı elbiseli kadının kimliği ortaya çıktı. Merak edilen kişinin, milyarder iş insanı Michael Dell'in eşi Susan Dell olduğu öğrenildi. Çiftin, Amerikalı çocuklar için 6,25 milyar dolarlık bağış sözü verdiği belirtildi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın 7 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde katıldığı tören sırasında kırmızı elbiseli bir kadının yüz ifadeleri ve hareketleri dikkat çekti. Tören boyunca sergilediği sert duruş ve alışılmadık görünen hareketleriyle merak uyandıran kadının kim olduğu ortaya çıktı.

KIRMIZI ELBİSELİ KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Törende dikkat çeken kişinin, ABD'li iş insanı ve hayırsever Susan Dell olduğu öğrenildi. Susan Dell'in, teknoloji şirketi Dell Technologies'in kurucusu ve CEO'su milyarder Michael Dell'in eşi olduğu belirtildi.

6,25 MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, Amerikan çocuklarına yönelik yatırım hesapları ele alındı. Michael Dell ve Susan Dell çifti, Aralık 2025'te milyonlarca çocuğu desteklemek amacıyla toplam 6,25 milyar dolar bağışta bulunacaklarını duyurmuştu.

YÜZ İFADELERİ VE HAREKETLERİ MERAK KONUSU OLDU

Susan Dell'in tören sırasındaki yüz ifadeleri, sert duruşu ve alışılmadık görünen hareketleri dikkat çekti. Görüntülerin ardından Dell'in kimliği ve törene katılma nedeni merak konusu oldu.

MICHAEL DELL'İN ADI EPSTEIN DOSYALARINDA DA GEÇİYOR

Susan Dell'in eşi Michael Dell'in adının Jeffrey Epstein dosyalarında da yer aldığı belirtildi. 2012 yılında Epstein'a gönderilen bir e-postada Michael Dell'in adının geçtiği aktarıldı. Ancak bir kişinin adının söz konusu belgelerde yer alması, tek başına herhangi bir suça karıştığı anlamına gelmiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

16 yaşındaki sürücü polisten kaçtı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum

AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Tamamı açıklansın
Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak
Ankara’da havaya ateş açan ve görüntüleri paylaşan 2 kişi yakalandı

Bir de kaydedip paylaştılar! Başkent sokaklarında skandal görüntü
Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı

ABD ile Yunanistan el sıkıştı! 4 milyarlık dev anlaşma
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

"Fatma Betül Sayan Kaya artık partimizin üyesi değil"
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı