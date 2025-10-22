Antalya'da 48 Yaşında Okuma Yazma Öğrenmeye Başlayan Esnafın Hayali: Ehliyet ve Muhtarlık

Antalya'da 48 yaşındaki Fuat Aydın, ehliyet sahibi olabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Okuma-Yazma Kursu'na kayıt olarak yıllar sonra defter ve kalemi eline alarak okuma yazma öğrenmeye başlayan Aydın, "Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız" dedi.

Muratpaşa ilçesinde çay ocağı işleten 48 yaşındaki Fuat Aydın, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi. Yaşıtları okula giderken küçük yaştan itibaren köyünde çobanlık yapan Aydın, gençlik yıllarında köyünden büyükşehire gitti. Yaşamı boyunca turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hayat mücadelesi veren Aydın, son olarak çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı. Birkaç yıl önce kendisine bir otomobil alan Aydın, ehliyet sahibi olabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Okuma-Yazma Kursu'na kayıt olan Aydın, yaklaşık bir haftadır kursa gidiyor. İş yerinde defter, kalem ve silgisini bir an olsun yanından ayırmayan Aydın, çay ocağına gelen müşterilere bir yandan çay servisi yaparken bir yandan da derslerine çalışıyor.

"Keşke zamanında öğrenseydim"

21 yıldır Antalya'da esnaflık yaptığını belirten Fuat Aydın, "21 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptım. Turizmle uğraşıyordum, turizm biraz kötü gidince bu işle uğraşmaya başladım. Bütün kardeşlerim turizmcilik yapıyor, ben çaycılık yapıyorum. Okuma-yazması olmayan insan büyükşehirde kör gibidir. Hiçbir şey görmüyor, büyük şehre geldiğin zaman okuma yazma gerekiyor. Köyde bilmiyorduk, biz çobanlık yapıyorduk. Arkadaşlarımız okuldan kaçıp geliyordu. Biz de iyi bir şey değil demek ki diyerek okumadık. Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız. Keşke 30 yıl önce öğrenseydim, her şeyi şeffaf biçimde görürdüm. Şu an okuma yazma olmadığı için büyük şehirde körüz" dedi.

Ehliyet alıp, muhtar olmak istiyor

Yıllarca okuma yazma anlamında büyük zorluklar yaşadığının altını çizen Aydın, "Okuma yazma bilmemem haricinde bir sıkıntım olmadı. Hesap kitabım var, ticaretten anlıyoruz. Hiç okula gitmedim, okuma yazma bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Bir arabam var ama ehliyetim olmadığı için okuma yazma öğrenip ehliyet almak istiyorum. Bizim beldenin muhtarı iki dönemdir muhtarlık yapıyor. Okuma yazma öğrenip muhtarlığı kazanıp beldemde muhtarlık yapmak istiyorum. 3 ay önce halk eğitime başvurdum. Yeni başladım, 3-4 gündür okula gidiyorum. Dersler iyi gidiyor, okuma yazma çözülebilecek bir şey. Yazmayı, biraz okumayı, bazı harfleri öğrendim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA