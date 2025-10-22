Haberler

Antalya'da 48 Yaşında Okuma Yazma Öğrenmeye Başlayan Esnafın Hayali: Ehliyet ve Muhtarlık

Antalya'da 48 Yaşında Okuma Yazma Öğrenmeye Başlayan Esnafın Hayali: Ehliyet ve Muhtarlık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da çay ocağı işleten 48 yaşındaki Fuat Aydın, ehliyet almak için okuma yazma öğrenmeye karar verdi. Yıllarca farklı sektörlerde mücadele eden Aydın, öğrenim sürecini halk eğitim kursunda sürdürürken, gelecekte muhtar olmayı hedefliyor.

Antalya'da 48 yaşındaki Fuat Aydın, ehliyet sahibi olabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Okuma-Yazma Kursu'na kayıt olarak yıllar sonra defter ve kalemi eline alarak okuma yazma öğrenmeye başlayan Aydın, "Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız" dedi.

Muratpaşa ilçesinde çay ocağı işleten 48 yaşındaki Fuat Aydın, çocukluğunda imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi. Yaşıtları okula giderken küçük yaştan itibaren köyünde çobanlık yapan Aydın, gençlik yıllarında köyünden büyükşehire gitti. Yaşamı boyunca turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde hayat mücadelesi veren Aydın, son olarak çay ocağı işletmeciliği yapmaya başladı. Birkaç yıl önce kendisine bir otomobil alan Aydın, ehliyet sahibi olabilmek için okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Okuma-Yazma Kursu'na kayıt olan Aydın, yaklaşık bir haftadır kursa gidiyor. İş yerinde defter, kalem ve silgisini bir an olsun yanından ayırmayan Aydın, çay ocağına gelen müşterilere bir yandan çay servisi yaparken bir yandan da derslerine çalışıyor.

"Keşke zamanında öğrenseydim"

21 yıldır Antalya'da esnaflık yaptığını belirten Fuat Aydın, "21 yıldır Kaleiçi'nde esnaflık yaptım. Turizmle uğraşıyordum, turizm biraz kötü gidince bu işle uğraşmaya başladım. Bütün kardeşlerim turizmcilik yapıyor, ben çaycılık yapıyorum. Okuma-yazması olmayan insan büyükşehirde kör gibidir. Hiçbir şey görmüyor, büyük şehre geldiğin zaman okuma yazma gerekiyor. Köyde bilmiyorduk, biz çobanlık yapıyorduk. Arkadaşlarımız okuldan kaçıp geliyordu. Biz de iyi bir şey değil demek ki diyerek okumadık. Keşke zamanında öğrenseydim, çok geride kalmışız. Keşke 30 yıl önce öğrenseydim, her şeyi şeffaf biçimde görürdüm. Şu an okuma yazma olmadığı için büyük şehirde körüz" dedi.

Ehliyet alıp, muhtar olmak istiyor

Yıllarca okuma yazma anlamında büyük zorluklar yaşadığının altını çizen Aydın, "Okuma yazma bilmemem haricinde bir sıkıntım olmadı. Hesap kitabım var, ticaretten anlıyoruz. Hiç okula gitmedim, okuma yazma bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Bir arabam var ama ehliyetim olmadığı için okuma yazma öğrenip ehliyet almak istiyorum. Bizim beldenin muhtarı iki dönemdir muhtarlık yapıyor. Okuma yazma öğrenip muhtarlığı kazanıp beldemde muhtarlık yapmak istiyorum. 3 ay önce halk eğitime başvurdum. Yeni başladım, 3-4 gündür okula gidiyorum. Dersler iyi gidiyor, okuma yazma çözülebilecek bir şey. Yazmayı, biraz okumayı, bazı harfleri öğrendim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kaçak sigara balonları ülkenin başkentini kaosa sürükledi

Kaçakçıların balonu başkenti kaosa sürükledi! Tüm uçuşlar iptal edildi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Lütfü Savaş CHP'nin il kongrelerinin iptali için mahkemeye başvurdu

Lütfü Savaş pes etmiyor! Özgür Özel'e karşı yine mahkemeye başvurdu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.