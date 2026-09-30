Özgür Özel: Devlette tuz kokmuştur

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin, "Borsadaki kayıp şu an 3,5 trilyon lira. Tasfiye edilen 131 fonda kalan para 800 milyar lira. Yani bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. 3 yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık, Erdoğan bunun adına 'asrın felaketi' dedi ve ekonomiye maliyetini 100 milyar dolar olarak kendisi açıkladı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Devlette tuz kokmuştur" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde 'Milletvekili Çalışma Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Özel, 'mutlak butlan' kararı sonrası görevi devralan CHP yönetimini eleştirerek, "Dün 'arınma' deyip iktidarın kenarında barınma hevesinde olanların oldukça yetkili bir ismine anket soruyorlar; ankette yüzde 3 çıkmış. Diyor ki; 'Anketlerdeki oy oranımıza şu anda bakmıyoruz. Biliyoruz ki seçim gelsin, millet Atatürk'ün partisine oy verecektir.' Şu konu doğrudur, bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla husumeti olanlarla mücadeleyi göze alıyorsanız, kimseyi geride bırakmıyorsanız ve tek hedefiniz Atatürk'ün partisini iktidar yapmaksa millet 50 yıl sonra arkanızda durur. Yok eğer 'Bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım' derseniz, millet alır böyle yüzde 3'e bırakır. Ondan sonra da Atatürk'ün partisinin adıyla iktidar olma umudunu gösterirsiniz" ifadelerini kullandı.

'ASRIN SOYGUNU YAŞANDI'

Ardından fon soruşturmasına değinen Özel, "İktidar partisinin açtığı yolda, iktidar partisinin mensuplarının içinde olduğu asrın soygunu yaşandı. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. 800 milyar liralık vurgun çarkı 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcının üzerine devrildi. Fon krizi patlak verdiğinde bu dolapları çevirenlerin, haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AK Parti'nin elinde vardı. Ama pustular, sustular, saklandılar, hiç konuşmadılar. Ne zaman ki biz AK Parti'li eski bakan ve mevcut Genel Başkan Yardımcısının adeta deveyi hamuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık; o zaman birden konuşmaya başladılar. Fatma Hanım, eşi ile birlikte 163 milyon lira yatırmış, fonlar batmadan hemen önce 2,2 milyar lirayı kapıp kaçmış. Fatma Hanım'ın 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alabiliyorsunuz. Eşiyle birlikte kendisinin yatırdığı para 27 daire alırken, 5 ay sonra çektiği para 367 daire alabiliyor. Bu isim buzdağının sadece görünen yüzüdür. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden değildir" diye konuştu.

'DERHAL BU MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞÜN'

Özel, "Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş diyor ki, kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş. Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, kürsünün üstüne elini koyuyor ve 'Haberim yokmuş gibi çekin bakalım' diyor. Yahu yanınızdakiler milleti soymuş, nasıl haberiniz yok? Borsa çökmüş, fonlar patlamış, nasıl haberiniz yok? Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz, haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamıştır, derhal bu milletin yakasından düşünüz" ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tek isim olmadığını söyleyen Özel, "Paranızı çoğaltıp da çalanlar değil de ona zemin hazırlayanlara bir bakın ki her birinin fonda hesapları var. Emre Alkin, Kerem Alkin, Emre Tezmen, Erkan Kilimci, Fecir Alptekin, Abdulkadir Özkan, Erdin Özel, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Özdemir Ataseven, İskender Balcı, hepsi Erdoğan'ın ekibi. Tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var; Recep Tayyip Erdoğan. Bu kumpas çetesini, bu kirli çeteyi 'asrın soygunu'nu yapanları teker teker atayandan cumhurbaşkanı olmaz. Borsadaki kayıp şu an 3,5 trilyon lira. Tasfiye edilen 131 fonda kalan para 800 milyar lira. Yani bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. 3 yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık, Erdoğan bunun adına 'asrın felaketi' dedi ve ekonomiye maliyetini 100 milyar dolar olarak kendisi açıkladı. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolar, asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Devlette tuz kokmuştur" dedi.

'TURPUN KÜÇÜĞÜ' BASIN TOPLANTISINI PARTİ KAYITLARINDAN SİLDİLER'

Özgür Özel, "Ak Parti'li 'fonzi'lerin bir yöntemini açıklayalım. Bunlar fonlarda, hisselerde yakalanmamak için kendileri işlem yapmıyorlar. Üçüncü kişilere işlem yaptırıyorlar. O gün o toplantıda açıkladığım üç isim hiçbir açıklama yapmadılar. Ama o günden bugüne bir şey yapıldı. 'Turpun küçüğü' basın toplantısı, partimize polis girdikten ve butlan yönetimi yerine oturduktan birkaç gün sonra partinin arşiv hesaplarından çıkarıldı ve silindi. Bu da bugünkü Adalet Bakanıyla bugünkü butlancıların arasındaki ilişkiyi ve ilk iş olarak masanın tozunu silmeden basın toplantısını silenlerin nereden talimatla, kimle ilişkili olduğunu göstermektedir. Şimdi de fondaki 200 milyon dolarlık işlemler, birtakım çantacılar tarafından yapılmıştır. Görev Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e aittir. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i asla ve asla rahat bırakmayacağımızı söylemek istiyoruz. Zeynel Emre açıkladığı ana kadar siz yanlışın arkasında durdunuz" ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında 'Yağma' ve 'Kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatılmasına ilişkin de "Deniz Yavuzyılmaz, en başından beri yolsuzlukların üzerine giden milletvekilimiz. O kadar korkak ve kirliler ki onunla baş edemeyeceğini gördükleri için hiçbir şeyle ilgisi olmayan değerli eşi kardeşimize yağmadan soruşturma başlatmışlar. Öyle bir noktadayız ki bizlerle baş edemeyenlerin eşlere, çocuklara, anneye, babaya, kardeşe saldırdıkları bir korkaklığın içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı