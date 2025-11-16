Haberler

Almanya, Havalimanları İçin 100 Milyon Euroluk Dron Savar Planı Başlatıyor

Güncelleme:
Almanya İçişleri Bakanlığı, havalimanlarında artan yasadışı dron hareketliliği nedeniyle 100 milyon euroluk bir dron savar savunma planı hazırladı. Aralık ayından itibaren 130 polis memurundan oluşan yeni bir dron savunma birimi hayata geçirilecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı dron hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk dron savar savunma planını önümüzdeki aydan itibaren hayata geçiriyor.

Almanya'da kritik önemdeki tesisler üzerinde görülen dronlar sonrası atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı dron hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk "dron savar savunma planı" hazırladı. Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı eylem planına göre, aralık ayından itibaren havalimanlarında yasa dışı dron avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir dron savunma birimi kurulacak. Söz konusu polisler, yasadışı dron uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak. Dron savar merkezi polisleri, havalimanlarında, başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde görev yapacak. Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de destek verecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, "Dronlar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor. Bunlara kararlı bir yanıt vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve dron tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz" dedi.

Almanya'da dron alarmı

Münih Havalimanı, Ekim ayının başlarında görülen dron nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmıştı ve uçuşlar yapılamamıştı. Yine ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ile kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı dron uçuşları tespit edilmişti. Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına dron görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti. Yasadışı dron hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal ve yerel bazda mücadele için savunma merkezi kurulması dahil bir dizi kararlar almıştı. - BERLİN

