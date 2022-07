Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat: Biz, Eşit Yurttaşlık İstiyoruz

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 6. Anadolu Erenler Hasan Baba Kültür Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Talebimiz, yollarımızın yapılması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması. Eğer burada bir hizmet yapılıyorsa; Sünni köylerinin hepsinin yolları asfaltlı, Alevi köylerinin yolları böyleyse bu utanç devlete yeter. Biz, eşit yurttaşlık istiyoruz" dedi.

Hüsükuşağı Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Anadolu Erenler Hasan Baba Kültür Festivali'ne Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşgın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Hamit Özpolat, Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz, İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Dönmez ile çok sayıda davetli katıldı. 6. Anadolu Erenler Hasan Baba Kültür Festivali'nde ilk olarak Ali Kapısı Derneği semah ekibi semah döndü.

"ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Festivalin açılışında konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade ederek, "Bizler de sizlerin hizmetindeyiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Ne zaman bizim yapabileceğimiz bir şey olursa yanınızdayız" dedi.

Hüsükuşağı Derneği Başkanı Yusuf Usul ise "Anadolu erenleri, bu toprakların sevgi ve kardeşlik tohumlarını ekmiştir. Hasan Babalar, Hacı Bektaş-ı Veliler, Pir Sultanlar, Abdulvahaplar, Anadolu'nun dört bir köşesinde Anadolu'yu mayalamıştır. Bu erenleri her yerde görebilirsiniz ya da her yerde birisi vardır. Hasan Baba da Pütürge'mizde, bu topraklardadır" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Hamit Özpolat da Anadolu erenlerinin olduğu topraklarda olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Eline, beline, diline sahip ol geleneğini tüm Anadolu'ya ve insanlığa armağan eden bir kültürün güzel bir örneğini görüyoruz. Kardeşlik, dostluk ve barışın olduğu bir ortamda hep birlikteyiz" dedi.

"ANADOLU ALEVİLERİ VE ERENLERİ 12. VE 13. YÜZYILDA BU TOPRAKLARIN ASLINDA MAYASINI OLUŞTURMUŞ ÖNEMLİ UNSURLARDIR"

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise Anadolu erenlerini andıklarını belirterek şunları söyledi:

"Anadolu Alevileri ve erenleri, 12. ve 13. yüzyılda bu toprakların aslında mayasını oluşturmuş önemli unsurlardır. Onları rahmetle anıyoruz. Festivallerin çok büyük önemi var. Kültürlerimizin yaşatılmasında; yüzlerce, binlerce yıl öncesinde yaşadığımız kültürlerin günümüzle buluşturulmasında, günümüzde yaşanan kültür, gelenek ve göreneklerin yüzlerce yıl sonraki nesillerle buluşturulması için bu ortamlar çok büyük önem ifade ediyor."

"ZALİMLERİN ZULMÜNE 'DUR' DEDİĞİMİZDEN DOLAYI HEP BİR YERLERE BİZİ GÖÇTÜRMÜŞLER"

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "İtikat inancımızı, kendi kültürümüzü yaşayamadığımızdan, alevi kimliğimizden dolayı tarih boyunca ötekileştirilmişiz, sınıflara bölündürülmüşüz. Halen 2022 yılında olmamıza rağmen bu sorunları yoğun bir şekilde hissediyoruz. Reşadiye'deydik; dağların başında ağaçların arasında. Binlerce kişi gitse o köyün yolunu bulamaz, böyle bölgelerde mekanlar kurmuşuz. Niye? İnancımızdan, itikadımızdan, zalimlerin zulmüne 'dur' dediğimizden dolayı hep bir yerlere bizi göçtürmüşler. Can tedirginliğinden dolayı gelip buralara yerleşmişiz. Ama bugün Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde örgütlüyüz. Örgütlenmeye de yoğun bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"DEMOKRASİ İSTİYORUZ"

Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, inanı ve inanmayanı ile eşit yurttaşlık bünyesinde herkesin kendi ırkını, rengini, kökenini, dilini konuştuğu bir ülke istiyoruz. Kısacası demokrasi istiyoruz. 2022 yılında temsil ettiğimiz kurumlar anlamında devletin, mahkemelerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var; 'Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir' gibi. Bütün her yerde bu haklar tanınıyor ama egemen mantık ve zihniyet, halen bizleri farklı yerlere entegre etme gayreti içerisinde. Eğer Aleviler 'Bu ziyaret bizim her şeyimiz, burada biz ibadetlerimizi yapıp gelenek ve göreneklerimizi yaşatarak hizmetlerimizi yapıyoruz' diyorsa devletin yapması gereken, bu hakkı vatandaşlarımıza vermektir. Bu, aynı zamanda insani bir haktır. 2022 yılında devlet, Alevi derneklerine, dedelerine ve gençlerine bir çağrı yaptı; 'Gelin, sizi Kabe'ye, Kerbela'ya götürelim' diye. Türkiye'nin her yeri Kerbela'ya dönmüş. Biz, insanın bütün güzelliklerini gören bir inancın mensuplarıyız. Üç federasyon temsilcileri olarak, devletin çalışma yapan etkin insanlarıyla görüştük. Kendilerine, 'Niye böyle bir çalışma yapma mükellefiyetinde hissediyorsunuz" diye sorduk. 'Alevi toplumun talebi var' dediler.

"SÜNNİ KÖYLERİNİN HEPSİNİN YOLLARI ASFALTLI, ALEVİ KÖYLERİNİN YOLLARI BÖYLEYSE BU UTANÇ DEVLETE YETER. BİZ, EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ"

Alevi toplumunun yıllardır talebi var. Çoluk çocuklarına sözlü mülakat yapılmasın, bu ülkeye demokrasi ve eşit yurttaşlık gelsin. Şu anda Hüsükuşağı'nda, dağın başındayız. Buraya gelirken talebimiz, yollarımızın yapılması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması. Eğer burada bir hizmet yapılıyorsa; Sünni köylerinin hepsinin yolları asfaltlı, Alevi köylerinin yolları böyleyse bu utanç devlete yeter. Biz, eşit yurttaşlık istiyoruz. Yollarımızın yapılmasını, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasını arzuluyoruz. Dedelerimizin Kerbela ya da farklı yerlere götürülmesi, Alevi gençlere kamp yapılması gibi bir talebimiz yok. Biz, sadece eşit yurttaşlık istiyoruz."

"ELİMİZDEN GASP EDİLMİŞ HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz da "Anadolu'yu Anadolu yapan biz Alevileriz. Elimizden gasp edilmiş hakkımızı istiyoruz. Onun için her zaman başımız dik, alnımız açık olarak bu mücadelenin üzerinde olacağız" dedi.

Festivalde daha sonra sanatçılar Muharrem Temiz ve Tolga Sağ konser verdi.

