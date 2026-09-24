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AFAD Tekirdağ Müdürlüğü, 7.5'lik deprem tatbikatı hazırlıklarını değerlendirdi

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AFAD Tekirdağ Müdürlüğü, 7.5'lik deprem tatbikatı hazırlıklarını değerlendirdi
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İstanbul-Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryolu tatbikat öncesinde Tekirdağ'daki hazırlıklar AFAD'da değerlendirildi. Toplantıya 23 afet grubu yöneticisi katıldı; koordinasyon ve olay sürümleri gözden geçirildi.

İstanbul- Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine kurgulanan tatbikat öncesinde Tekirdağ'daki hazırlıklar değerlendirildi. AFAD Tekirdağ Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, tatbikat kapsamında yürütülecek çalışmalar ve senaryo doğrultusunda uygulanacak olay sürümleri ele alındı.

Tatbikat planlama toplantısı, Tekirdağ'daki 23 afet grubunun yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, muhtemel bir deprem durumunda kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon, görev ve sorumluluklar ile tatbikat kapsamında uygulanacak senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca daha önce hazırlanan olay sürümleri (enjekteler) üzerinden değerlendirmelerde bulunularak, tatbikatın son planlama aşamasına ilişkin görüş alışverişi yapıldı. Hazırlanan senaryonun uygulanması sırasında kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıyla, deprem senaryosu kapsamında Tekirdağ'da yürütülecek çalışmaların son hali değerlendirilerek tatbikat öncesi hazırlıklar gözden geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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